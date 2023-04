Rakuten Kobo Elipsa 2E - czytnik z możliwością robienia notatek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Rakuten Kobo przedstawia Kobo Elipsa 2E – udoskonalony czytnik, zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie pracę na żywym tekście. W zestawie z nowym Kobo Elipsa 2E znajdziemy Kobo Stylus 2, co stanowi idealne rozwiązanie dla osób, chcących rozwijać pomysły i organizować prace w trakcie czytania. Zespół inżynierów i projektantów Rakuten pracował nad osiągnięciem efektu, jak najbardziej zbliżonego do obcowania z tradycyjną książką. W ten sposób powstał Kobo Elipsa 2E, czytnik przystosowany do czytania i ręcznego nanoszenia notatek. Urządzenie zostało wyposażone w antyrefleksyjny, dotykowy wyświetlacz E Ink o przekątnej 10,3 cala oraz technologię ComfortLight PRO, która zmniejsza ekspozycję na światło niebieskie, dzięki czemu oczy wolniej się męczą w trakcie czytania.







Kobo Elipsa 2E pozwala również na tworzenie i organizowanie zeszytów, które w łatwy sposób można przenieść do dysku sieciowego z poziomu urządzenia. Czytnik posiada 32GB wbudowanej pamięci i można z niego korzystać nawet przez kilka tygodni na jednym ładowaniu, w zależności od częstotliwości użytkowania. Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth®, użytkownicy płynnie przełączą się między czytaniem, a słuchaniem ulubionych podcastów z biblioteki Kobo. Czytnik Elipsa 2E został wykonany z plastiku, który w 85 procentach pochodzi z recyklingu, w tym 10% plastiku, który został odłowiony z oceanów.



Kobo Stylus 2

Ergonomiczny rysik Kobo Stylus 2 pozwala na płynne pisanie, wymazywanie błędów za pomocą gumki oraz podkreślanie fragmentów tekstu przy wykorzystaniu funkcji zakreśalcza. Gdy nie jest używany można podłączyć go do ładowania lub wygodnie przechowywać przy czytniku, dzięki magnesowi. Rysik świetnie zastępuje ołówek wykorzystywany przy papierowej książce i pozwala na pisanie na marginesach oraz wygodne umieszczanie notatek. Dzięki specjalnej technologii opatentowanej przez Kobo, wszystkie notatki będą dostosowywać się do tekstu, niezależnie od zmian rozmiaru czcionki czy układu strony.



SleepCover Kobo Elipsa 2E

Wraz z nowym czytnikiem, swoją premierę ma etui ochronne SleepCover Kobo Elipsa 2E. Zostało ono wykonane w 97 procentach z przetworzonego plastiku, w tym w 10 procentach

z plastiku odłowionego z oceanów. Etui Kobo Elipsa 2E SleepCover, jest dostępne w kolorze czarnym, i pozwala na oszczędzanie baterii poprzez usypianie czytnika po zamknięciu. Dzięki wbudowanym magnesom, etui łatwo i pewnie się zamyka oraz posiada możliwość przechowania Kobo Stylus 2.



Kobo Elipsa 2E, w komplecie z Kobo Stylus 2, będzie sprzedawany w cenie 1849 PLN, a etui SleepCover Kobo Elipsa 2E w cenie 329.99 PLN. Oba produkty będą dostępne na stronie www.kobo.com/ereaders i u wybranych sprzedawców. Zamówienia przedpremierowe będą możliwe od dziś, a urządzenie trafi do regularnej sprzedaży już 19 kwietnia w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Australii, Nowej Zelandii, Polsce, Czechach, Rumunii, Singapurze, Malezji, Tajwanie, Hong Kongu, Japonii i Turcji. Użytkownicy z Polski, którzy zdecydują się na zakup pomiędzy 5 a 18 kwietnia otrzymają 50% zniżki na etui SleepCover Kobo Elipsa 2E.

































Źródło: Info Prasowe / Rakuten Kobo