Razer - Seria Kishi V3, już dostępna...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę najnowszej generacji kontrolerów mobilnych: Razer Kishi V3, Kishi V3 Pro oraz Kishi V3 Pro XL. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o graczach, którzy oczekują najwyższej jakości rozgrywki w dowolnym miejscu – niezależnie od tego, czy grają na iPhone’ach, Androidach, tabletach czy komputerach PC. Kishi V3 Pro i V3 Pro XL oferują wyjątkową wszechstronność, zaawansowane rozłożenie przycisków i technologię haptyczną Razer Sensa HD, która zapewnia nowy poziom immersji. Niezależnie od tego, czy grasz w gry AAA w chmurze, uczestniczysz w rozgrywkach e-sportowych, czy eksplorujesz nowe światy – seria Kishi V3 gwarantuje pełną swobodę i jakoś rozgrywki, jakiej oczekujesz od konsoli. Kishi V3 Pro XL oferuje te same funkcje, co wersja Pro, ale w większym formacie – pasuje do tabletów o przekątnej do 13”, w tym iPad Pro i iPad Air. Zapewnia najwyższą jakość sterowania, komfort i precyzję również na dużych ekranach.







Nowy standard w mobilnym graniu

Dla tych, którzy preferują prostszą konstrukcję, Razer Kishi V3 oferuje ergonomiczny kształt, gałki TMR klasy konsolowej, dwa tylne przyciski z charakterystycznym klikiem oraz ciche i responsywne spusty oraz krzyżak. Z obsługą ładowania przez USB-C, kompatybilnością z PC oraz wyjściem audio 3.5 mm, urządzenie jest w pełni dostosowane do najnowszych smartfonów iPhone 15/16 oraz modeli z Androidem.



Apple Arcade – nawet do 6 miesięcy dostępu gratis

Z okazji premiery, modele Kishi V3 oraz V3 Pro zawierają 3 miesiące darmowego dostępu do Apple Arcade – usługi z ponad 200 grami bez reklam i mikropłatności. Kishi V3 Pro XL oferuje aż 6 miesięcy subskrypcji dla nowych i kwalifikujących się powracających użytkowników.



Kontrola, haptyka i szeroka kompatybilność

Razer Kishi V3 Pro to pełnowymiarowy kontroler USB-C dla telefonów, małych tabletów (do 8") i komputerów PC, który zapewnia komfort, precyzję i szybkość znaną z profesjonalnych padów. Wśród funkcji znalazły się:

- Gałki analogowe TMR z wymiennymi nakładkami dla lepszej precyzji i personalizacji,

- Dwa tylne przyciski o działaniu przypominającym klik myszy oraz ergonomiczne zderzaki typu „claw grip” dla szybszej reakcji,

- Razer Sensa HD – technologia haptyczna nowej generacji,

- Obsługa PC przez kabel oraz zdalne granie z użyciem aplikacji Razer Nexus,

- Kompatybilność z etui i różnymi urządzeniami dzięki unikalnej konstrukcji z „wyspą” USB-C,

- Ładowanie przez USB-C i złącze audio 3.5 mm.



Ceny i dostępność

Razer Kishi V3 Pro (149.99 USD / 169.99 EURO), Razer Kishi V3 Pro XL (199.99 USD / 229.99 EURO) i Razer Kishi V3 (99.99 USD / 119.99 EURO), są już dostępne na stronie Razer.com oraz u wybranych partnerów handlowych na całym świecie.





















źródło: Info Prasowe - Razer