Razer - stacja dokująca Thunderbolt 4 oraz ładowarka GaN USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę Thunderbolt 4 Dock Mercury White i Razer USB-C GaN Charger White, zaprojektowanych z myślą o najnowszych produktach Apple. Stacja dokująca Razer Thunderbolt 4 i ładowarka Razer USB-C GaN idealnie wpasowują się w minimalistyczny styl Maców, zapewniając przy tym elastyczność użytkowania i łatwość dostępu. Razer Thunderbolt 4 Dock poszerza zdolność przyłączeniową wszystkich urządzeń Apple. Stacja dokująca, dostępna w kolorze Mercury White, idealnie sprawdzi się w konfiguracjach sprzętowych stworzonych pod kątem pracy i produktywności. Urządzenie jest wyposażone w wiele portów, w tym trzy porty USB typu C Thunderbolt 4, trzy porty USB typu A, czytnik kart SD UHS-ll oraz port Ethernet dla maksymalnej wydajności.







Dzięki przepustowości 40 Gb/s stacja dokująca może obsłużyć dwa monitory 4K lub jeden monitor 8K, oferując przy tym także ultraszybki transfer danych z zewnętrznego dysku SSD. Stacja jest również wstecznie kompatybilna ze wszystkimi starszymi produktami Apple i Mac obsługującymi Thunderbolt i USB-C.



Razer USB-C GaN Charger - to ładowarka wykorzystująca azotek galu. Jest tak mała, że zmieści się w kieszeni, ale wystarczająco mocna, aby naładować wiele wysokonapięciowych urządzeń, takich jak MacBooki, iPady i iPhone’y. Ładowarka jest dostępna w dwóch kolorach - białym i czarnym, oraz jest wyposażona w dwa porty USB-C i dwa USB-A. Urządzenie oferuje maksymalną łączną moc wyjściową 130W do szybkiego ładowania wielu urządzeń jednocześnie.



Razer Thunderbolt 4 Dock Mercury White i Razer USB-C GaN Charger White będą dostępne w przedsprzedaży od 12 lipca 2021 roku w cenach:

Razer Thunderbolt 4 Dock Mercury White - 319.99 €uro

Razer USB-C GaN Charger White - 179.99 €uro









































Źródło: Info Prasowe / Razer