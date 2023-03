Razer Atlas -gamingowa podkładka pod mysz z hartowanego szkła

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer Atlas to innowacyjna podkładka pod myszki gamingowe, która jest pierwszym krokiem firmy w obszarze projektowania opartego na szkle. To pierwsza podkładka Razera wykonana z hartowanego szkła. Została zaprojektowana tak, aby ulepszyć wrażenia z rozgrywki i zaspokoić potrzeby graczy, którzy chcą wykonywać szybkie, precyzyjne i spójne ruchy. Dzięki temu jej użytkownicy mogą cieszyć się uczuciem pozornego braku oporu podczas sesji grania. Dla graczy i esportowców szybkość i dokładność są kluczowe. Ponieważ większość myszy do gier korzysta z czujników optycznych, Razer Atlas została zoptymalizowana do działania z nimi za pomocą mikrotrawionych tekstur na ultragładkiej powierzchni.







Podkładka Atlas, precyzyjnie wykonana z najwyższej jakości szkła hartowanego, jest skonstruowana z myślą o trwałości, wytrzymałości oraz długowieczności. Odporna na zarysowania powierzchnia nie zbiera brudu i kurzu, zapewniając czystość nawet podczas najbardziej intensywnych sesji grania. Podkładka jest niezwykle łatwa w utrzymaniu - można ją szybko wyczyścić za pomocą ciepłej, wilgotnej szmatki, dzięki czemu zachowa swój nieskazitelny stan przez cały czas używania. Razer Atlas jest dostępna w dwóch opcjach kolorystycznych, czarnej i białej, dzięki czemu gracze mogą wybrać kolor, który najlepiej pasuje do ich zestawów komputerowych.



Atlas została zaprojektowana, aby pomóc graczom w zachowaniu pełnego skupienia dzięki możliwości wykonywania cichszych ruchów myszką. Podkładkę w całości pokryto od spodu antypoślizgową warstwą gumy. Dzięki temu podkładka pozostaje stabilna, nawet podczas intensywnych sesji rozgrywek, eliminując wszelkie niechciane poślizgi lub ruchy, które mogłyby zakłócić rozgrywkę. Dzięki Razer Atlas gracze mogą oczekiwać niezrównanej wydajności i rozgrywki, ponieważ każdy ruch i akcja są dokładnie uchwycone i odzwierciedlone na ekranie, przy zerowym oporze powierzchniowym.



Razer Atlas jest już dostępny w cenie 119.99 €uro na stronie Razer.com, sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców.

































Źródło: Info Prasowe / Razer