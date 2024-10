Razer Barracuda X Chroma - Bezprzewodowy dźwięk z CHROM RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer powiększył swoją rodzinę wieloplatformowych gamingowych słuchawek, prezentując Razer Barracuda X Chroma. Nowe słuchawki od Razer zostały , wyposażone w technologię Razer Chroma RGB, która jest dla graczy oczekujących jeszcze bardziej porywających wizualnie efektów w swoich zestawach gamingowych. Barracuda X Chroma to wprowadzenie Razer Chroma RGB do linii Barracuda, oferując graczom idealne połączenie doskonałej wydajności audio i atrakcyjnego wyglądu. Dzięki sześciu strefom konfigurowalnego oświetlenia Chroma RGB za pośrednictwem Razer Chroma Studio lub aplikacji Razer Audio App, użytkownicy mogą cieszyć się bogatym wyborem efektów, wzbogacając swoją konfigurację gamingową o 16.8 miliona opcji kolorystycznych i integrację z ponad 300 grami.







Bezprzewodowa łączność wsparta technologią Razer

Słuchawki Barracuda X Chroma, wyposażone zostały w technologię Razer SmartSwitch Dual Wireless, która płynnie przełącza się pomiędzy Razer HyperSpeed podczas intensywnych sesji gamingowych, a Bluetooth - w celu zapewnienia łączności w podróży. Zapewnia to idealne wrażenia dźwiękowe na różnych urządzeniach bez konieczności wielokrotnego parowania, dzięki czemu jest to z pewnością doskonały zestaw słuchawkowy zarówno do użytku domowego, jak i mobilnego.



Zaprojektowane z myślą o wygodzie i wytrzymałości

Dzięki ergonomicznym rozwiązaniom konstrukcyjnym, w tym obrotowym nausznikom z oddychającymi poduszkami z pianki zapamiętującej kształt, zestaw słuchawkowy jest lekki, wygodny i niezwykle trwały podczas całodziennego użytkowania. Niezależnie od tego, czy grasz przez wiele godzin, czy podróżujesz, Barracuda X Chroma zapewnia wygodę i mobilność, zaspokajając potrzeby graczy.



Doskonała jakość dźwięku na wszystkich platformach

40-milimetrowe przetworniki TriForce firmy Razer zapewniają wyjątkową czystość dźwięku na wszystkich częstotliwościach, gwarantując doskonałe wrażenia zarówno podczas grania, jak i oglądania filmów czy słuchaniu muzyki. Dołączany mikrofon Razer HyperClear Cardioid Mic oferuje jeszcze lepszą, jakość rozmów, niezbędną podczas rywalizacji.



Wytrzymała bateria na intensywne maratony

Barracuda X Chroma zapewnia do 70 godzin pracy na baterii, co oznacza wzrost wydajności o 40% w porównaniu do poprzednika. Krótkie, 15-minutowe ładowanie zapewnia około 6 godzin gry. Taka wydajność, w połączeniu z szybkim ładowaniem przez USB typu C, zapewnia graczom łączność i możliwość działania nawet podczas najdłuższych maratonów gamingowych lub długich podróży.



Rozświetl swój pulpit dzięki tapetom muzycznym Razer Axon

Wraz z premierą Barracuda X Chroma, Razer ogłasza nową funkcję dla oprogramowania Razer Axon, która została zaprojektowana w celu uzupełnienia wrażeń dźwiękowych o wizualnie reagujące na muzykę tapety, mające na celu uatrakcyjnienie Twojego pulpitu. Z okazji premiery, każdy z partnerów Axon Music Wallpaper połączył siły z Razer, aby zorganizować szereg akcji promocyjnych z ekskluzywnymi prezentami i produktami Razer. Będą one trwały od teraz do końca roku i mają zaoferować fanom ekscytujące możliwości wygrania wyjątkowych przedmiotów i cieszenia się wyjątkowymi możliwościami Razer Axon Music Wallpaper.



Cena i dostępność

Słuchawki Razer Barracuda X Chroma oraz Razer Barracuda X Chroma White Edition są dostępne od dzisiaj 24 października 2024 roku na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u autoryzowanych sprzedawców w cenie od 619 PLN, w Polsce natomiast pojawią się w okolicach połowy listopada 2024 roku.



































źródło: Info Prasowe - Razer