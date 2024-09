Razer Blackwidow V4 Pro 75% - klawiatura z wyświetlaczem OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował RazerBlackWidow V4 Pro 75%, która zapewnia graczom najwyższą kontrolę i personalizację, przełamując granice tradycyjnej klawiatury. Bazując na sukcesie wielokrotnie nagradzanej klawiatury BlackWidow V4 75%, jej nowa wersja w wariancie “Pro” oferuje bezprzewodowe połączenie za sprawą technologii Razer HyperSpeed i 4K Hz Razer HyperPolling z wbudowanym wyświetlaczem OLED, który zapewnia szerokie możliwości personalizacji. Wyświetlacz OLED umożliwia graczom przeglądanie kluczowych informacji, takich jak wskaźniki komputera, stan klawiatury, wyświetlanie animacji i wizualizacje dźwięku. Daje również możliwość graczom dostosowania ustawień klawiatury w trakcie gry, w tym szybkości odświeżania, efektów świetlnych, opcji oszczędzania energii i wielu innych. W połączeniu z pokrętłem Razer Command Dial, klawiatura zapewnia kontrolę na wyciągnięcie ręki, z szeregiem funkcji, w tym regulacją głośności, zoomem, wyborem ścieżki i nie tylko.







Aby zapewnić użytkownikom korzystanie z najnowszych funkcji, Razer BlackWidow V4 Pro 75% współpracuje wyłącznie z Razer Synapse 4. Gwarantuje to dostęp do wszystkich opcji personalizacji, poprawiając ogólne wrażenia użytkownika.



Bezprzewodowa łączność True 4K Hz i Bluetooth 5.1 - płynna obsługa i niezawodna komunikacja

Klawiatura BlackWidow V4 Pro75% została wyposażona w dwie bardzo wyczekiwane przez społeczność graczy funkcje - technologię Razer HyperSpeedWireless oraz Razer HyperPolling z częstotliwością do 4K Hz, dzięki czemu zapewnia doskonałą responsywność i bardzo niskie opóźnienia podczas gry. Gracze mogą również płynnie łączyć się i przełączać między maksymalnie 3 różnymi urządzeniami Bluetooth, a nawet utrzymywać te połączenia podczas ładowania klawiatury za pomocą kabla. Ponadto, BlackWidow V4 Pro 75% wprowadza nowy tryb oszczędzania energii, zaprojektowany w celu maksymalizacji żywotności baterii poprzez dezaktywację wyświetlacza OLED i podświetlenia klawiatury oraz wstrzymanie komunikacji z Razer Synapse. Po jego włączeniu, klawiatura osiąga do 2100 godzin pracy na baterii, zapewniając stabilną, nieprzerwaną rozgrywkę w najbardziej energooszczędnym stanie.



Możliwość wymiany podczas gry - Razer Orange Gen-3

Klawiatura BlackWidow V4 Pro 75% jest kompatybilna zarówno z 3-, jak i 5-stykowymi przełącznikami mechanicznymi, umożliwiając użytkownikom łatwe dostosowanie preferowanych klawiszy. Konstrukcja klawiatury, wraz z fabrycznie zainstalowanymi przełącznikami Razer Orange Tactile Switches, została stworzona, aby zapewnić satysfakcjonujące wyczucie klawiszy i charakterystykę ich brzmienia, która spodoba się entuzjastom.



BlackWidow V4 Pro 75% - Niezrównany komfort i doskonała akustyka

Razer BlackWidow V4 Pro 75% wyposażona jest w białą płytkę FR4 montowaną na uszczelce, piankę na płytce, piankę na obudowie i wkręcane stabilizatory fabrycznie pokryte środkiem Krytox GPL 205g0. Płytka montowana na uszczelce oferuje bardziej realistyczne wrażenia podczas pisania, w połączeniu z płytką PCB wzmocnioną taśmą pochłania wyższe częstotliwości, jednocześnie odbijając niższe, zapewniając charakterystyczny profil akustyczny.



Dwustronne podświetlenie klawiszy Razer Chroma RGB

Użytkownicy mogą spersonalizować swoją konfigurację i doświadczyć dynamicznych efektów świetlnych, które płynnie reagują na setki zintegrowanych gier. Nowe efekty świetlne można dostosować za pośrednictwem aplikacji Razer Chroma, która umożliwia graczom tworzenie dynamicznych profili oświetlenia, które pasują do ich stylu gry i konfiguracji.



Nakładki na klawisze z teksturowanego tworzywa PBT Doubleshot - zwiększona trwałość i blask RGB

W odpowiedzi na kolejne życzenie społeczności graczy, odporne na ścieranie nakładki na klawisze zachowują matowe, teksturowane wykończenie i są zoptymalizowane pod kątem lepszego podświetlenia, zapewniając doskonały wygląd i wrażenia z użytkowania.



Magnetyczna, miękka podkładka pod nadgarstek ze skóry ekologicznej - dla większego komfortu

Dodatkowo, miękka, wyściełana podpórka pod nadgarstki pewnie przylega do klawiatury, zapewniając ergonomiczne podparcie i komfort podczas długich sesji gamingowych, gwarantując graczom pełną wygodę.



Cena i dostępność

Razer BlackWidow V4 Pro 75% będzie dostępny w Polsce w październiku w cenie 1499.99 PLN w RazerStores, Razer.com oraz u autoryzowanych sprzedawców.

































źródło: Info Prasowe - Razer