Razer Blade 16 i Blade 18 w nowej odsłonie Mercury

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dzisiaj Razer z dumą prezentuje Blade 16 i Blade 18 w nowej, wyrafinowanej odsłonie kolorystycznej Mercury Edition. Konstrukcja została wykonana z anodyzowanego aluminium w wykończeniu Mercury z myślą o tych, którzy oprócz imponującej wydajności sprzętu gamingowego Razer cenią sobie także nowoczesną, wyrafinowaną estetykę. Blade 16 Mercury to nowy poziom wydajności i mobilności. To wyjątkowe połączenie karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop i innowacyjnego wyświetlacza Dual-Mode Mini LED od Razer. Ten potężny 16-calowy laptop gamingowy pozostawia konkurencję daleko w tyle pod względem mocy graficznej na cal sześcienny objętości. Panel Dual-Mode Mini LED daje użytkownikowi możliwość przełączania się między dwoma trybami rozdzielczości i częstotliwości odświeżania obrazu: UHD+ przy 120 Hz — kiedy liczą się jak najbardziej immersyjne doznania — i FHD+ przy 240 Hz — kiedy w grę wchodzi jak największa płynność grafiki.







Z kolei Blade 18 Mercury dostępny jest w opcjach z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4080 i NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, z których obie zapewniają maksymalny TGP na poziomie 175 W. Jako realna alternatywa dla komputera stacjonarnego, Blade 18 może pochwalić się obecnością wyświetlacza QHD+, który zapewnia pokrycie do 100% kolorów z gamy DCI-P3, a do tego oferuje możliwość zwiększenia ilości dostępnej przestrzeni dyskowej / pamięci RAM, kamerę internetową 5 MP i czytnik kart SD UHS-II.



Wszystkie laptopy gamingowe Razer Blade 16 i 18 mają certyfikat NVIDIA Studio, co stanowi potwierdzenie ich niesamowitej wydajności i wysokiej kultury pracy. Dzięki oprogramowaniu NVIDIA Omniverse — korzystającego ze sterowników NVIDIA Studio, Razer Blade jest w stanie bez problemu obsłużyć ponad 100 wymagających sprzętowo aplikacji, a obecność karty graficznej z serii RTX sprawia, że jedynym ograniczeniem w tworzeniu treści multimedialnych staje się wyłącznie wyobraźnia twórcy.



Laptopy z serii Blade są objęte roczną gwarancją producenta i 2-letnią gwarancją na baterię. Użytkownicy zyskują również dostęp do wsparcia oferowanego przez wielokrotnie nagradzany zespół obsługi klienta Razer. Istnieje również możliwość rozszerzenia gwarancji poprzez rejestrację w programie RazerCare.



W ofercie Razer pojawią się też specjalne akcesoria do komputerów Blade — także w wersji Mercury. Będą to m.in. stacja dokująca Thunderbolt 4, ładowarka GaN USB-C 130 W i podstawka pod laptopa, dzięki którym korzystanie z laptopów będzie jeszcze przyjemniejsze.



Razer Blade 16 Mercury Edition: sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): 3799.99 USD / 4399.99 EURO

Razer Blade 18 Mercury Edition: sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): od 3799.99 USD / 4399.99 EURO

































Źródło: Info Prasowe / Razer