Razer DeathAdder V3 HYPERSPEED - mysz dla prawdziwych mistrzów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował najnowszą odsłonę DeathAdder V3 w wersji HyperSpeed, ergonomicznej bezprzewodowej myszy e-sportowej inspirowanej kultową, wielokrotnie nagradzaną DeathAdder V3 Pro. Uwielbiana przez esportową społeczność z ponad 20 milionami sprzedanych egzemplarzy na całym świecie, linia DeathAdder wciąż jest rozwijana i udoskonalana. Nowa wersja DeathAdder V3 Pro HyperSpeed to połączenie lekkiej obudowy i ergonomicznego kształtu. Ważąc zaledwie 55 g, gwarantuje doskonałą precyzję podczas wykonywania szybkich ruchów. Dodatkowo nowa konstrukcja to ponad 12% redukcja wagi w stosunku do DeathAdder V3 Pro, a jej kształt został dopracowany przy udziale profesjonalnych graczy e-sportowych.







Kluczowe cechy DeathAdder V3 HyperSpeed:

- Konstrukcja z gładką w dotyku teksturą: - Zoptymalizowana pod kątem komfortu i kontroli, ma kluczowe znaczenie podczas długich sesji gamingowych.

- Do 100 godzin pracy na baterii: - Wytrzymała bateria zapewniająca zapas mocy na długie turnieje i sesje grania, dodatkowo dzięki złączu typu USB-C umożliwia szybkie ładowanie.

- Razer HyperSpeed Wireless: - Zapewnia niezawodną łączność z niskimi opóźnieniami, niezbędną do rywalizacji. Można ją również rozszerzyć do częstotliwości 8000 Hz za pomocą bezprzewodowego dongla Razer HyperPolling, który jest sprzedawany oddzielnie.

- Przełączniki optyczne Razer Gen-3 i czujnik optyczny Razer Focus X 26K: - Zaawansowana technologia zapewniająca ultra-responsywne działanie i precyzyjną pracę, w tym nowa funkcja dynamicznej czułości, umożliwiająca lepsze dostosowanie wyjściowego DPI i sygnału wejściowego myszy.



Cena i dostępność

Razer DeathAdder V3 HyperSpeed jest dostępny w sprzedaży od 20 czerwca 2024 r. na stronie Razer.com oraz w RazerStores, natomiast w Polsce pojawi się już w połowie lipca 2024 w cenie 489 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Razer