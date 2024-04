Razer Firefly V2 Pro - nowa podkładka dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer ogłosiła premierę Razer Firefly V2 Pro, pierwszej na świecie w pełni podświetlanej diodami LED gamingowej podkładki pod mysz. Najnowszy produkt Razer nie tylko zachwyca wzrok krawędziowym podświetleniem LED, ale także zapewnia intensywne oświetlenie na całej swojej powierzchni. Firefly V2 Pro została zaprojektowana z myślą o graczach, którzy potrzebują precyzyjnych i szybkich ruchów. Zastosowana w podkładce powierzchnia o niskim współczynniku tarcia i mikroteksturze doskonale współpracuje z nowoczesnymi czujnikami optycznymi, gwarantując przy tym świetny odczyt. Dzięki 15 osobnym strefom podświetlenia, które można dostosować za pomocą Razer Chroma RGB, Firefly V2 Pro zapewnia graczom niesamowite wrażenia, oferując dynamiczne efekty świetlne w trakcie gry.







Firefly V2 Pro nie tylko zachwyca wyglądem, ale także posiada przydatne funkcje. Wbudowany port USB-A, idealnie sprawdzi się do podłączenia nadajnika od bezprzewodowej myszki. Dodatkowo podkładka jest wyposażona w wygodny, odłączany kabel USB-C, który daje graczom możliwość ładowania np. myszki. Dzięki antypoślizgowej powierzchni, Firefly V2 Pro można ustawić stabilnie w dowolnej pozycji, zapewniając komfort nawet podczas najbardziej intensywnych rozgrywek.



Razer Firefly V2 Pro to marzenie każdego gracza, który kocha nowoczesny styl i innowacje w swoim setupie. Jej niesamowite podświetlenie dostarcza niezapomnianych wrażeń wizualnych, a specjalna powierzchnia zapewnia doskonałą precyzję myszy, co podnosi jakość rozgrywki do nowego poziomu. Dzięki Razer Chroma RGB, można dostosować oświetlenie, aby idealnie pasowało do swojego stylu, tworząc przy tym niesamowitą atmosferę do grania.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Nowa podkładka będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Firefly V2 Pro można nabyć na stronie Razer.com, w sklepach RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców. Cena za tę podkładkę wynosi około 399 PLN w wersji czarnej i około 439 PLN w wersji białej.



































źródło: Info Prasowe - Razer