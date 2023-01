Razer Kishi V2 for Android otrzymał aktualizację

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dzisiaj dużą aktualizację aplikacji Razer Nexus oraz firmware’u kontrolera Kishi V2 (Android). Urządzenie może teraz działać również w trybie kontrolera wirtualnego (Virtual Controller Mode), co pozwoli wszystkim użytkownikom Kishi V2 for Android używać go do grania w gry ze sterowaniem opartym wyłącznie na ekranie dotykowym. Nowa aktualizacja zapewnia kontrolę nad mobilną rozgrywką na poziomie znanym z konsol. Rozwiązanie Razera opiera się na nowatorskim połączeniu warstwy sprzętowej kontrolera Kishi V2 i oprogramowania Razer Nexus. Gwarantuje to niezawodną, pewną i prostą obsługę kontrolera w niezliczonych grach obsługiwanych przez działania na ekranie dotykowym.







Tryb kontrolera wirtualnego (Virtual Controller Mode) jest dostępny od dzisiaj jako bezpłatna aktualizacja dla wszystkich posiadaczy Kishi V2 for Android, za pośrednictwem aplikacji Razer Nexus w sklepie Google Play. Funkcja ta pojawi się również dla Razer Edge w pierwszym kwartale 2023 r.



Kishi V2 for Android działa najlepiej z darmową, w pełni zintegrowaną aplikacją Razer Nexus. Gracze mogą natychmiast uruchomić aplikację i jej interfejs za naciśnięciem jednego przycisku. Dzięki aplikacji uzyskują dostęp do zainstalowanych gier, streamów na YouTube lub Facebooku, a także mogą przeglądać ponad tysiąc kompatybilnych gier lub zarządzać ustawieniami kontrolera. Razer Nexus jest aplikacją opcjonalną i całkowicie darmową.

































Źródło: Info Prasowe / Razer