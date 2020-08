Razer Kishi – uniwersalny mobilny kontroler do urządzeń z Androidem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer, wiodąca na świecie marka lifestyle’owa dla graczy, poinformował właśnie o dostępności uniwersalnego mobilnego kontrolera gier Kishi dla systemu Android (Xbox), nowego urządzenia umożliwiającego płynną rozgrywkę, na większości smartfonów wyposażonych w złącze USB-C, w ponad 100 najpopularniejszych gier na Xboksa. Dostęp do gier w chmurze jest możliwy za pośrednictwem Xbox Game Pass Ultimate. Ta zaprojektowana specjalnie dla Xboksa wersja Razer Kishi została zoptymalizowana pod kątem grania w chmurze w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate i dołączono do niej 14-dniową bezpłatną subskrypcję próbną. Urządzenie może być również używane z kompatybilnymi z systemem Android innymi grami.







Dla wygody użytkowania tę wersję Kishi wyposażono w dedykowane przyciski Xbox Nexus, View oraz Menu, które poszerzają zestaw funkcji znanych z modelu Razer Kishi Universal Gaming Controller dla systemu Android.



Razer Kishi Universal Mobile Gaming Controller for Android (Xbox) jest już dostępny w sprzedaży w sklepach Razer.com, Microsoft.com, Amazon oraz u innych autoryzowanych sprzedawców.



Sugerowana cena detaliczna (obejmująca również 14 dniową subskrypcję próbną usługi Xbox Game Pass Ultimate), to 109.99 €uro.



























Źródło: Info Prasowe / Razer