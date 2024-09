Razer Kraken V4 Pro - immersja płynąca z dźwięku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer, podczas swojej konferencj RazerCon 2024 zaprezentowała najnowszą odsłonę swoich słuchawek Razer Kraken V4 Pro. Najnowsza ich wersja kontynuuje 12-letnią tradycję serii Kraken, wprowadzając graczy w nowy wymiar doświadczeń. Jego konstrukcja została zainspirowana wzmacniaczami audio i zawiera wyświetlacz OLED ustawiony pod ergonomicznym kątem 20 stopni. Control Hub działa jak scentralizowane centrum dowodzenia, oferując ponad 20 opcji dostosowywania. Z jego pomocą można zarządzać ustawieniami audio i haptycznymi lub dostosować ekran główny, który obejmuje wyświetlanie wskaźników systemowych, a nawet przesyłać niestandardowe obrazy i animacje.







Zanurzenie w dźwięku nowej generacji dzięki Razer Sensa HD Haptics

Dzięki technologii Sensa HD Haptics, Razer wykracza poza normę, oferując niezrównany ekosystem zanurzenia w dźwięku całego ciała, który wyznacza nowy standard w grach. W przeciwieństwie do czegokolwiek innego w branży, Sensa HD Haptics umożliwia zsynchronizowane efekty haptyczne na różnych urządzeniach, zamieniając każdą wskazówkę dźwiękową i akcję rozgrywki w precyzyjne, namacalne doznania. Technologia ta jest w pełni obsługiwana przez gry takie jak: Hogwarts Legacy i bardzo oczekiwany Silent Hill 2, znacznie podnosząc świadomość przestrzenną i głębię rozgrywki. Włączenie Sensa HD Haptics zapewnia, że każdy podmuch wiatru lub wstrząs ziem,i eksplozja są nie tylko słyszalne, ale głęboko odczuwalne. Poduszki nauszne zastosowane w Kraken V4 Pro zostały, wykonane ze skóry proteinowej oraz specjalistycznej pianki z pamięcią kształtu, tak, aby zoptymalizować wrażenia haptyczne, by wibracja była intensywnie odczuwalna.



Pro-klasowe przetworniki audio z dźwiękiem przestrzennym THX

Dopełnieniem imponującego zestawu funkcji słuchawek Kraken V4 Pro są opatentowane 40- milimetrowe przetworniki Razer TriForce Bio-Cellulose. Przetworniki te zostały ulepszone o membranę z biocelulozy, która poprawia czystość brzmienia przy jednoczesnym zmniejszeniu zniekształceń. Dzięki technologii THX Spatial Audio, Kraken V4 Pro oferuje zaawansowany dźwięk przestrzenny 7.1, który dostarcza realistyczne wrażenia audio i rozszerza scenę dźwiękową. Dodatkowo, dzięki niestandardowym profilom gier THX dla ponad 60 popularnych tytułów, gracze mogą zanurzyć się w akcji dzięki dostosowanym ustawieniom, które ożywiają każdy szczegół.



Niezrównana wszechstronność na wszystkich platformach

Rozumiejąc różnorodność ekosystemów, w których działają dziś gracze, Razer wyposażył Kraken V4 Pro w wiele opcji łączności. Niezależnie od tego, czy grasz na PC, PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck czy urządzeniu mobilnym, zestaw słuchawkowy oferuje płynną integrację. Dzięki Razer HyperSpeed Wireless dla bezprzewodowego dźwięku o bardzo niskim opóźnieniu, Bluetooth dla łączności w ruchu, USB Wired dla nieprzerwanej rozgrywki i 3.5 mm jack dla uniwersalnej kompatybilności, Kraken V4 Pro jest naprawdę wszechstronnym zestawem słuchawkowym zaprojektowanym tak, aby dostosować się do każdej konfiguracji. OLED Control Hub dodatkowo zwiększa możliwości, podłączając go do trzech źródeł dźwięku jednocześnie za pośrednictwem dwóch portów USB-C i jednego portu 3.5 mm. Umożliwia to jednoczesne korzystanie z dźwięku 2,4 GHz i Bluetooth, z natychmiastowym przełączaniem wejścia źródłowego, aby bez wysiłku przełączać się między urządzeniami, takimi jak PC i PlayStation.



Krystalicznie czysta komunikacja

Kraken V4 Pro jest również wyposażony w mikrofon Razer HyperClear Super Wideband Mic (można go znaleźć w wielokrotnie nagradzanym BlackShark V2 Pro 2023), który wysuwa się. Jego konfiguracja zapewnia, że każde polecenie jest wydawane z precyzją, co jest niezbędne do koordynowania działań z kolegami z drużyny w warunkach rywalizacji. Ponadto elegancka, płaska konstrukcja chowanego mikrofonu zwiększa wygodę i stylistykę zestawu słuchawkowego.



Cena i dostępność

Wyceniony na 449.99 EURO Razer Kraken V4 Pro jest już dostępny i zapowiada się jako niezbędne narzędzie dla graczy, którzy chcą podnieść swoje wrażenia dźwiękowe.





















źródło: Info Prasowe - Razer