Razer Kraken V4 i V4 X - Nowe spektrum dźwięku

Razer zaprezentował najnowsze gamingowe słuchawki Razer Kraken V4 i Razer Kraken V4 X. Od premiery tej linii minęło 12 lat i od tego czasu słuchawek Razer Kraken sprzedało się ponad 20 milionów egzemplarzy na całym świecie. Najnowsza odsłona - Kraken V4 oferuje innowacyjne funkcje, oszałamiające efekty świetlne i wszechstronne opcje łączności, zapewniając graczom jeszcze bardziej immersyjne wrażenia z rozgrywki niż do tej pory. Razer Kraken V4 oferuje połączenia Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth i USB, zapewniając płynny dźwięk na wszystkich urządzeniach, w tym PC, PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck oraz urządzeniach mobilnych. Ta wszechstronność zapewnia pełną swobodę dzięki ultraszybkiej łączności bezprzewodowej 2,4 GHz, Bluetooth lub przewodowemu połączeniu USB dla nieprzerwanej rozgrywki.







Mikrofon Razer HyperClear Super Wideband - doskonała jakość rozmów

Dzięki technologii zaczerpniętej z wielokrotnie nagradzanego Razer BlackShark V2 Pro, wysuwany mikrofon HyperClear Super Wideband Mic rejestruje niezwykle szczegółowy i wyraźny dźwięk. Obejmujący szerszy zakres częstotliwości, nowy mikrofon zapewnia wysoką jakość brzmienia gwarantując wyraźną i naturalną komunikację, a po złożeniu pozostaje dokładnie w tym samym miejscu co nauszniki.



Przetworniki Razer TriForce Titanium 40 mm

Wyposażone w opatentowane przez Razer 40-milimetrowe przetworniki TriForce Titanium, słuchawki Kraken V4 zapewniają doskonałą jakość wysokich, średnich i niskich tonów, które nie są w żadnym stopniu przytłumione, oferując bogate wrażenia audio i głębszą immersję. Trójczęściowa konstrukcja przetworników zapewnia potężny, dynamiczny dźwięk, który uwydatnia każdy moment rozgrywki.



Dźwięk przestrzenny THX - wciągający dźwięk 7.1

Dzięki THX Spatial Audio, Kraken V4 zapewnia realistyczny dźwięk przestrzenny 7.1, który świetnie sprawdza się w grach. Dodatkowo, za sprawą rozszerzonej scenie dźwiękowej i niestandardowym profilom gier THX dla ponad 60 popularnych tytułów, gracze mogą zanurzyć się w akcji i cieszyć się indywidualnie dostosowanymi ustawieniami dźwięku.



Równowaga między grą a czatem

Kraken V4 posiada przycisk balansu gry/czatu na obudowie, który nie tylko pozwala na szybką regulację w trakcie rozgrywki, ale także oferuje precyzyjną kontrolę nad poziomem głośności pomiędzy dźwiękiem w grze a czatem głosowym. Oznacza to, że gracze mogą w łatwy sposób zarządzać i regulować poziomy głośności między dźwiękami w grze i czatem i uniknąć tym samym przytłaczającego dźwięku w kluczowych momentach rozgrywki.



Efektowne 9-strefowe podświetlenie nauszników

Kraken V4 to pierwszy gamingowy zestaw słuchawkowy Razer, który oferuje 9-strefowe podświetlenie nauszników wykorzystujące technologię Razer Chroma™ RGB. Wraz z dostępem do 16,8 miliona kolorów, pozwala to na uzyskanie wspaniałych nowych efektów świetlnych, w tym presetów „Wheel”, „Starlight” i „Fire”, które wcześniej były nieosiągalne dla oświetlenia jednostrefowego. Poprzez aplikację Chroma Studio użytkownicy mogą dostosowywać poszczególne strefy oświetlenia, ustawiać preferowane ustawienia i korzystać z efektów świetlnych w ponad 300 grach i na 500 urządzeniach od ponad 50 partnerów.



Poznaj Razer Kraken V4 X

Uzupełnieniem bezprzewodowego zestawu Kraken V4 jest Razer Kraken V4 X, przewodowy zestaw słuchawkowy RGB do gier, który jest wyposażony w 40-milimetrowe przetworniki Razer™ TriForce zapewniające realistyczny dźwięk oraz wysuwany mikrofon Razer™ HyperClear Cardioid Mic dla lepszego rejestrowania naszego głosu. Za sprawą zaawansowanego systemu przestrzennego dźwięku 7.1, Kraken V4 X oferuje wiernie odwzorowaną akustykę, optymalizując tym samym dźwięk w grach. Hybrydowa tkanina i poduszki z pianki z pamięcią kształtu ze sztucznej skóry zapewniają najwyższy komfort i izolację akustyczną, pozwalając graczom cieszyć się godzinami nieprzerwanej rozgrywki.



Cena i dostępność

Razer Kraken V4 są dostępne od teraz na Razer.com, RazerStores i u autoryzowanych sprzedawców w cenie 179.99 USD.

Razer Kraken V4 X będą dostępne w 3 kwartale 2024 roku w cenie 79.99 USD.





























