Razer Moray - ergonomiczne monitory dokanałowe z certyfikatem THX

Razer podniosła dziś poprzeczkę w obszarze dźwięku w grach, wprowadzając na rynek swoje pierwsze w historii monitory dokanałowe (in-ear monitor, IEM) - Razer Moray. Słuchawki zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających graczach i streamerach. Te przełomowe monitory łączą komfort użytkowania z niezrównaną jakością dźwięku, tworząc nowy wzorzec dla słuchawek wykorzystywanych w długich, lecz niemęczących uszy, sesji rozgrywek i transmisji online. Dzięki certyfikatowi THX — uznawanemu na całym świecie gwarancji jakości, spójności i osiągów, Razer Moray wnosi wrażenia z rozgrywki i przesyłania strumieniowego dźwięku na nowy wyższy poziom.







Moray zostały przetestowane i zoptymalizowane przez wiodących ekspertów audio. Monitory zapewniają klarowne wokale i dialogi, brak zniekształceń oraz doskonałą izolację szumów, a także gwarantują najwyższe standardy dźwięku zarówno w grach, jak i podczas przesyłania strumieniowego. Certyfikat daje słuchaczom pewność, że od razu po wyjęciu z pudełka słuchawki oddadzą prawdziwe zamierzania artysty, łącząc sztukę, technologię i dynamikę rzeczywistych środowisk odsłuchowych.



Moray wyposażono w hybrydową konstrukcję akustyczną z dwoma przetwornikami. Przetwornik armaturowy zapewnia krystalicznie czyste tony wysokie, zaś przetwornik dynamiczny dostarcza głębokie i bogate basy. Rezultatem jest wyjątkowa jakość dźwięku, która sprawi, że streamerzy zanurzą się w dźwiękach na wiele godzin.



Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodę i dopasowanie przez cały dzień użytkowania

Zgodnie z tradycją, Razera zadbał o ergonomiczną doskonałość. Moray zapewniają wygodę użytkowania podczas długich sesji przesyłania strumieniowego. Ich niskoprofilowy, ergonomiczny kształt zapewnia idealne dopasowanie, eliminując nacisk na głowę i uszy. Jest to rozwiązanie znacznie przewyższające rozwiązania znane z tradycyjnych zestawów słuchawkowych.



Doskonała pasywna izolacja szumów zapewniająca najwyższą koncentrację podczas streamingu

Moray to coś więcej niż tylko monitory dokanałowe (IEM); to prawdziwa potęga pomocna przy tworzeniu treści cyfrowych. Doskonała pasywna izolacja akustyczna, zdolna do blokowania hałasu do -36 dB, sprawia, że znikają czynniki przyczyniające się do rozpraszanie uwagi. Streamerzy mogą skoncentrować się na tworzeniu angażujących treści i przyciąganiu uwagi odbiorców.



Wysokiej jakości przewody nauszne w oplocie zapewniające niczym nie przerwaną transmisję streaming

Razer Moray są wyposażone w elastyczne przewody wykonane z miedzi beztlenowej (OFC) i w złącze MMCX. Słuchawki zostały zaprojektowane tak, aby ich codzienne użytkowanie pozostawało niezauważalne. Wysokiej jakości nauszne kable w oplocie zapewniają, że słuchawki pozostają bezpieczne, podczas gdy streamerzy zabawiają swoich fanów.



Streamuj zawsze i wszędzie dzięki niestandardowym końcówkom dousznym i futerałowi do przenoszenia słuchawek

Dzięki trzem rodzajom nakładek dousznych w różnych rozmiarach, Moray gwarantują optymalny komfort i izolację akustyczną. Zapakowane w przenośny, odporny na zachlapanie futerał są gotowe do tworzenia i przesyłania strumieniowego z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

149.99 €uro sugerowana cena detaliczna. Dostępność w Razer.com, sklepach RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców – 27 czerwca 2023.

































