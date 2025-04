Razer Pro Click V2 - produktywność w gamingowym stylu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę nowej linii myszy zaprojektowanych z myślą o produktywności – Razer Pro Click V2 Vertical Edition oraz Razer Pro Click V2. Nowe modele stworzono z myślą o graczach, którzy chcą zintegrować produkty gamingowe z przestrzenią roboczą. Razer Pro Click V2 Vertical Edition to pierwsza bezprzewodowa mysz pionowa w ofercie Razera. Kąt nachylenia 71,7° imituje naturalny uchwyt dłoni jak przy uścisku dłoni, co zmniejsza napięcie podczas długotrwałego użytkowania. Przedłużone podparcie dla kciuka i podniesiona podstawa wspierają nadgarstek, umożliwiając płynniejsze ruchy. Drugim zaprezentowanym modelem w linii jest Razer Pro Click V2, zaprojektowana z kątem nachylenia 30°, który wspiera naturalną postawę dłoni. Kształt myszy dopasowuje się do naturalnej pozycji spoczynkowej dłoni, zapewniając wygodny chwyt. Gumowe boczne uchwyty oraz wydłużona podpórka na kciuk zwiększają komfort i poprawiają ułożenie nadgarstka, zmniejszając ryzyko urazów.







Większa wydajność dzięki AI

Myszki z serii Razer Pro Click V2 to pierwsze urządzenia wyposażone w Razer AI Prompt Master – nową funkcję opartą na sztucznej inteligencji, która usprawnia tworzenie promptów. Użytkownicy mogą błyskawicznie uzyskiwać dostęp do usług AI firm trzecich, takich jak ChatGPT czy Microsoft Copilot AI Engine, aby szybko parafrazować, podsumowywać lub tworzyć spersonalizowane zapytania – wszystko za pomocą jednego przycisku na myszy. Model Razer Pro Click V2 oferuje dwa tryby przewijania, wspierane przez technologię Razer HyperScroll: tryb swobodnego przewijania do szybkiego przeglądania treści oraz tryb z wyczuwalnym skokiem – idealny do precyzyjnych zadań.



Przełączaj się jeszcze płynniej między pracą a rozrywką

Oba modele zostały wyposażone w czujnik optyczny Razer Focus Pro 30K, zapewniający wyjątkową precyzję z dokładnością rozdzielczości 99.8%. Sensor działa płynnie nawet na szkle. Mechaniczne przełączniki zastosowane w obu myszkach wytrzymują do 60 milionów kliknięć – sześciokrotnie więcej niż standard branżowy. Tak wysoka precyzja idealnie sprawdza się w projektach graficznych, grach i zadaniach wymagających dużej dokładności.



Charakterystyczną cechą serii Pro Click V2 jest wielostrefowe podświetlenie z pełnym efektem underglow, które wzbogaca wizualne doznania i zwiększa immersję. Dzięki technologii Razer Chroma RGB, użytkownicy mogą w pełni dostosować efekty świetlne – od animacji po powiadomienia reagujące na zdarzenia w grach. Podświetlenie można zsynchronizować z ponad 300 grami wspierającymi Chroma RGB, m.in. Marvel Rivals czy World of Warcraft, a także z innymi urządzeniami Chroma RGB, tworząc spójne i efektowne stanowisko.



Myszki oferują również łączność z 5 urządzeniami jednocześnie, w tym za pomocą technologii Razer HyperSpeed Wireless, stworzonej z myślą o wymaganiach e-sportu. Gwarantuje ona ultraszybkie i stabilne połączenie o bardzo niskim opóźnieniu, nawet w środowiskach o dużym nasyceniu sygnału. Długotrwała żywotność baterii umożliwia nieprzerwaną pracę i rozgrywkę, a zaledwie 5 minut ładowania przez USB-C zapewnia nawet 2–3 dni użytkowania. Dodatkowo, inteligentna funkcja przyciemniania automatycznie zmniejsza intensywność podświetlenia, oszczędzając energię.



Ceny i dostępność

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition: 129.99 € (sugerowana cena detaliczna), dostępna od 24 kwietnia 2025 roku na stronie Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u autoryzowanych sprzedawców na całym świecie.

- Razer Pro Click V2: 109.99 € (sugerowana cena detaliczna), dostępna wyłącznie na stronie Razer.com oraz w sklepach RazerStore na całym świecie od 24 kwietnia 2025 roku.































źródło: Info Prasowe - Razer