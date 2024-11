Razer USB 4 Dock - Wydajność na najwyższym poziomie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer poszerza swoje portfolio na rynku akcesoriów komputerowych, prezentując nową stację dokującą Razer USB 4 Dock. Zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności, stanowi krok w przyszłość łączności, oferując szybki transfer danych i możliwość obsługi dwóch ekranów jednocześnie. Razer USB 4 Dock jest zbudowany w najnowszym standardzie USB 4, oferując prędkość transferu do 40 Gb/s, czyli ośmiokrotnie większą niż poprzedni standard USB 3.0. Tak ogromny wzrost zapewnia, że urządzenia takie jak myszki, klawiatury, zestawy słuchawkowe i sprzęt do przesyłania strumieniowego działają z maksymalną wydajnością bez żadnych ograniczeń. Dodatkowo, port USB-C stacji dokującej obsługuje zasilanie o mocy do 100 W, dzięki czemu podłączone laptopy mogą pozostać naładowane nawet podczas intensywnych sesji gamingowych lub pracy.







14 w 1 - rozbudowane centrum dowodzenia

Razer USB 4 Dock jest wyposażony w szeroką gamę portów, w tym HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB A, USB C, a nawet obsługuje różne rozmiary kart SD. Ponadto stacja dokująca posiada dedykowany port 2,4 GHz, który redukuje wszelkie zakłócenia sieci bezprzewodowej, zwiększając niezawodność podłączonych urządzeń peryferyjnych do gier. Unikalną cechą stacji dokującej jest niezależny przycisk zasilania, który umożliwia ładowanie urządzeń bez połączenia z komputerem.



Obsługa dwóch monitorów z odświeżaniem do 4K 120 Hz

Szybkość ma kluczowe znaczenie w świecie gier. Stacja dokująca Razer USB 4 Dock obsługuje wyjście dla ekranów 4K 120 Hz dla jednego monitora, a jednocześnie jest w stanie obsługiwać drugi monitor 4K przy 60 Hz, co gwarantuje płynną rozgrywkę w wysokiej rozdzielczości. Dostępny w kolorze czarnym lub Mercury White, Razer USB 4 Dock przekształci każdą konfigurację w wysokowydajną stację do gier i pracy.



Cena i dostępność

Razer USB 4 Dock jest dostępny od dzisiaj na Razer.com, w RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców w cenie 229.99 USD.





















źródło: Info Prasowe - Razer