Razer Xanthus - nowa kolekcja odzieży dla graczy

Firma Razer dążąc do zapewnienia graczom spersonalizowanych, stylowych i ekskluzywnych ubrań, zaprezentowała dzisiaj nową kolekcję odzieży: Razer Xanthus. Dzięki doskonałemu zrównoważeniu funkcjonalności i stylu, kolekcja Xanthus pozwoli na płynne przechodzenie między długimi sesjami grania i codziennymi zajęciami na świeżym powietrzu, zapewniając graczom swobodę noszenia urządzeń peryferyjnych w dowolnym miejscu i czasie. Po sukcesie poprzednich własnych kolekcji odzieży Genesis | Unleashed i Instinct, najnowsze podejście Razera do mody charakteryzuje się odważnymi wzorami i funkcjami użytkowymi. Ubrania wykonano z wysokiej jakości, oddychających materiałów. Dzięki szerokiej gamie opcji stylizacji i personalizacji, Razer Xanthus jest kolekcją dla graczy, którzy chcą się pochwalić swoim unikalnym stylem i indywidualnością.







Razer Xanthus | Odzież

Zaprojektowana z myślą o wygodzie, funkcjonalności i wszechstronności, kolekcja Razer Xanthus jest idealna dla entuzjastów mody ulicznej oraz gier. Kolekcja wyróżnia się, charakterystyczną dla marki, intensywną zielenią i wytłoczonymi grafikami Razera. Ubrania mają liczne opcje stylizacji i personalizacji, takie jak odpinane paski z kultowym mottem marki "For Gamers. By Gamers." oraz naszywki z logo Razer.



W skład kolekcji Xanthus wchodzą:

- Razer Xanthus - Oversized Tank: Duża koszulka bez rękawków z wytłoczoną grafiką Razera, wykonana z miękkiej bawełnianej dzianiny dżersejowej. Ta lekko rozciągliwa, bardzo duża koszulka zapewnia najwyższy komfort i swobodę ruchów, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla graczy poszukujących zarówno stylu, jak i funkcjonalności.

- Razer Xanthus - Tee: T-shirt wykonany z wysokiej jakości i lekko rozciągliwej bawełnianej dzianiny typu dżersej. Koszulka ma wycięcie pod szyją ze ściągaczem i wytłoczoną grafikę Razera, co zapewnia graczom, wymagającym od swej gamingowej odzieży tylko najlepszych właściwości, niezrównany komfort noszenia oraz zjawiskowy sznyt.

- Razer Xanthus – Double Pocket Oversized Tee: Bardzo duża koszulka wyposażona w dwie przednie kieszenie z klapkami, odpinany pasek "For Gamers. By Gamers." i wygrawerowaną metalową etykietkę z motywami Razera. Ta ponadstandardowo duża koszulka to obowiązkowa pozycja w szafie graczy, poszukających modnej, a jednocześnie praktycznej odzieży.

- Razer Xanthus – Short Sleeve Shirt: Koszula z krótkim rękawem, kieszenią piersiową typu cargo do łatwego przechowywania oraz z szerokim, otwartym kołnierzykiem, zapewniającym wyluzowany wygląd. Ta koszula z krótkim rękawem łączy cechy użytkowe i modny design, aby jeszcze bardziej podkreślić styl życia graczy.

- Razer Xanthus – Cargo Shorts: Szorty z kieszeniami typu cargo, które ucieleśniają wszechstronność i wygodę użytkowania. Te spodenki mają aż sześć przestronnych kieszeni, elastyczny pasek i suwak z napisem "For Gamers. By Gamers.". Szorty zapewniają idealną równowagę między jakością wykonania i ponadczasowym stylem.

- Razer Xanthus – 6-Panel Cap: Czapeczka stworzona jako symbol autoekspresji i wyraz własnej wyjątkowej osobowości. Ta czapka ma zakrzywiony daszek z kultowym napisem Razer "For Gamers. By Gamers.", kieszeń typu cargo na niezbędne drobiazgi i wygodny pasek z tyłu.

- Razer Xanthus – Bucket Hat: Starannie wykonana czapka rybaczka to idealna towarzyszka przygód. Czapeczka łączy w sobie praktyczność z odrobiną stylu. Jest wyposażona w kieszeń typu cargo na niezbędne rzeczy i odpinany paskek "For Gamers. By Gamers.".



Razer Xanthus | Torby

Kolekcja Xanthus to również nowe torby typu Crossbody (noszona „na krzyż”) i Tote (duża, prostokąta torba na ramię). Torby są wodoodporne, lekkie i wszechstronne, co pozwala graczom nosić swoje urządzenia peryferyjne, gdziekolwiek się udają.

- Razer Xanthus – Crossbody Bag: Torba na ramię typu crossbody. Najwyższej jakości akcesorium w stylu mody ulicznej, które pasuje do większości przenośnych kontrolerów do gier. Torba ma wodoodporne wykończenie i odłączane mini etui na słuchawki, trzy wewnętrzne kieszenie i odpinany pasek "For Gamers. By Gamers.". Torba łączy w sobie użyteczność i styl.

Razer Xanthus – Tote Bag: Torba na ramię z wyściełaną przegrodą na laptopy o przekątnej ekranu do 16 cali, odpinanym paskiem, dwoma sposobami noszenia oraz wodoodpornym wykończeniem. Torba oferuje stylową funkcjonalność, liczne kieszenie i elegancki wygląd, dzięki czemu jest idealną towarzyszką graczy w podróży.





CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Xanthus – Oversized Tank: 109.99 €uro

Razer Xanthus – Tee: 119.99 €uro

Razer Xanthus – Double Pocket Oversized Tee: 119.99 €uro

Razer Xanthus – Short Sleeve Shirt: 129.99 €uro

Razer Xanthus – Cargo Shorts: 129.99 €uro

Razer Xanthus – 6-Panel Cap: 69.99 €uro

Razer Xanthus – Bucket Hat: 79.99 €uro

Dostępne na Razer.com oraz w sklepach stacjonarnych RazerStores od 11 lipca 2023 roku.





Razer Xanthus – Crossbody Bag: 99.99 €uro

Razer Xanthus – Tote Bag: 109.99 €uro

Dostępne na Razer.com, w sklepach stacjonarnych RazerStores oraz u wybranych autoryzowanych sprzedawców od 11 lipca 2023 roku.

































Źródło: Info Prasowe - Razer