Razer i Roblox - pierwsze wspólne urządzenia peryferyjne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wyrusz w ekscytującą podróż po cyfrowym świecie razem z nową kolekcją Razer| Roblox — najnowszymi urządzeniami peryferyjnymi Razera. Współpraca Razera z Robloksem obejmuje zaawansowaną technologicznie linię sprzętu, dzięki której gracze mogą doświadczyć Robloksa w bardziej wciągający, angażujący i głęboki sposób, łącząc się ze swoimi przyjaciółmi w cyfrowych światach. W skład kolekcji Razer | Roblox wchodzą trzy wielokrotnie nagradzane urządzenia peryferyjne Razera: mobilna mysz bezprzewodowa Orochi V2, klawiatura mechaniczna BlackWidow V3 oraz wieloplatformowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Barracuda X.







Na każdy produkt w kolekcji naniesiono ikoniczne logo Roblox. Dodatkowo do każdego urządzenia dołączany jest ekskluzywny wirtualny przedmiot, który można uzyskać realizując kod w grze. Kolekcja obejmuje:

- Razer Orochi V2 -, to lekka, bezprzewodowa mysz o niewielkich rozmiarach, idealna dla mniejszych dłoni. Dzięki technologiom HyperSpeed Wireless i Bluetooth gracze mogą cieszyć się szybką i precyzyjną myszką, która sprawia, że poruszanie się po wirtualnych światach jest jeszcze przyjemniejsze – a wszystko to bez plątaniny kabli. Do Razer Orochi V2 - Roblox Edition dołączony jest wirtualny plecak Razera.

- Razer BlackWidow V3 -, to urządzenie z wielokrotnie nagradzanej linii klawiatur Razera, które wyposażono w bardzo wytrzymałe przełączniki mechaniczne (Green). Klawiatura zapewnia wyczuwalny klik, który ulepsza wrażenia z wirtualnej rozgrywki. BlackWidow V3 ma wyjątkowe, białe nakładki klawiszy, wykonane z tworzywa ABS i powlekane w technice UV. Dzięki podświetleniu Chroma RGB, użytkownicy mogą dostosować klawiaturę do własnych upodobań. Do Razer BlackWidow V3 - Roblox Edition dołączone są cyfrowe skrzydełka Razera.

- Razer Barracuda X-, to lekki, wygodny, wieloplatformowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy kompatybilny z komputerami PC, konsolami i urządzeniami mobilnymi. Dzięki baterii działającej do 50 godzin użytkownicy mogą prowadzić ze znajomymi rozmowy o wysokiej jakości dźwięku i zanurzyć się w Robloksa na wiele godzin bez konieczności ładowania zestawu słuchawkowego. Razer Barracuda X - Roblox Edition zawiera wirtualny hełm Razera.



Urządzenia będą dostępne od 28 kwietnia 2023 w sugerowanych cenach:

Razer Orochi V2 – ROBLOX Edition 99.99 Euro

Razer BlackWidow V3 – ROBLOX Edition 259.99 Euro

Razer Barracuda X – ROBLOX Edition 159.99 Euro





























Źródło: Info Prasowe / Razer