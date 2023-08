Razer na nowo definiuje mobilną rozgrywkę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer po raz kolejny rozpaliła świat gier mobilnych swoimi najnowszymi produktami. Firma poinformowała o szerokiej dostępności Kishi V2 Pro, pojawieniu się Razer Edge w Europie i Azji oraz o nowych edycjach Xbox: Kishi V2 na iPhone’a i Kishi V2 Pro na systemy Android. Zrodzony z obsesji na punkcie najwyższej jakości rozgrywki mobilnej, Kishi V2 Pro początkowo był tylko częścią zestawu wraz z Razer Edge, ale teraz będzie sprzedawany także osobno, stając się szeroko dostępny dla entuzjastów mobilnego grania. Aby zapewnić rozgrywkę o jakości zbliżonej do konsol, Kishi V2 Pro zapewnia najwyższe osiągi dzięki bardzo niskiemu opóźnieniu podczas grania, ładowaniu przelotowemu i dźwiękowi 3,5 mm.







Dla jeszcze większej wygody i lepszych wrażeń kontroler został wyposażony w technologię haptyczną HyperSense oraz rozsuwany mostek pozwalający na jego dopasowanie do różnych modeli smartfonów. Co w połączeniu z aplikacją Razer Nexus 3.0, zamienia granie w głębokie doświadczenie.



Razer Edge – udoskonalona rozgrywka mobilna

Po zdominowaniu Stanów Zjednoczonych, rewolucyjny Razer Edge debiutuje w wybranych regionach Europy i Azji. Zasilane przez gamingową platformę Snapdragon G3x Gen 1 i wyposażone w 6.8-calowy wyświetlacz AMOLED z żywymi i intensywnymi kolorami oraz z płynną częstotliwością odświeżania 144 Hz, to przenośne zjawiskowe urządzenie zanurza graczy w świat gier AAA w dowolnym miejscu i czasie.



Linia Razer Kishi V2 Xbox Edition – płynne połączenie konsoli z urządzeniami mobilnymi

Zaprojektowane we współpracy z Xbox, oficjalnie licencjonowane, kontrolery Xbox Edition to najnowsze osiągnięcie Razera w dziedzinie mobilnej rozgrywki. Razer Kishi V2 Pro dla Androida (Xbox Edition) i Kishi V2 dla iPhone’a (Xbox Edition) bazują na dziedzictwie wielokrotnie nagradzanych urządzeń przenośnych i pozwalają na granie w setki tytułów AAA na mobilnych platformach iOS i Android. Kontrolery te oferują precyzyjne sterowanie, ergonomiczny komfort użytkowania oraz kultowy układ przycisków z Xboksa oraz białe estetyczne wykończenie.



Linia Razer Kishi V2 Xbox Edition to coś więcej niż tylko kontroler; to świadectwo stałej współpracy Razera i Xboksa, mającej na celu zaoferowanie graczom najlepszych wrażeń z gier AAA niezależnie od ich lokalizacji - wykraczając poza tradycyjne ograniczenia związane z koniecznością przebywania w pobliżu konsoli. Te przełomowe kontrolery są dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.



Razer Nexus 3.0 – odblokuj nowy wymiar gier mobilnych

Aplikacja Razer Nexus 3.0, która została zaprezentowana na początku tego miesiąca, to prawdziwa skarbnica dla użytkowników Razer Edge i Kishi V2, i to bez dodatkowych kosztów. Użytkownicy mogą zagłębić się w ogromną bibliotekę i odkrywać oraz uruchamiać tysiące gier. Zarówno na systemie iOS, jak i na Android, wyselekcjonowane kategorie i regularnie odświeżane listy gier w połączeniu z automatycznie odtwarzanymi zwiastunami upraszczają odkrywanie nowych gier. Dla tych, którzy marzyli o tym, aby gra działająca wyłącznie na ekranie dotykowym była kompatybilna z kontrolerem, przygotowano tryb wirtualnego kontrolera (na Androidzie). Razer Nexus 3.0 jest dostępny bezpłatnie w sklepach Google Play i iOS App Store.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Kishi V2 Pro for Android - 149.99 €uro



Razer Edge – na razie dostępny tylko na wybranych rynkach Europy oraz Azji i Pacyfiku - 499.99 €uro



Razer Kishi V2 for iPhone (Xbox Edition) – dostępne tylko w USA oraz Kanadzie - 119.99 USD



Razer Kishi V2 Pro for Android (Xbox Edition) - dostępne tylko w USA oraz Kanadzie - 149.99 USD



Razer Kishi V2 for iPhone oraz Razer Kishi V2 for Android - oba urządzenia są nadal dostępne na całym świecie sugerowanej cenie detalicznej 119.99 €uro.

























Źródło: Info Prasowe - Razer