Razer oraz World łączą siły w walce z botami w grach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W świecie, w którym gry oparte na sztucznej inteligencji stają się normalnością, kluczowe znaczenie ma ochrona doświadczeń graczy w cyfrowej rozgrywce. Razer i World ogłosiły dziś partnerstwo, które stawia człowieka w centrum rewolucji gier opartych na sztucznej inteligencji. „Razer ID verified by World ID” to nowa, bezpieczna technologia logowania (SSO), która będzie weryfikować prawdziwych graczy dla Razer ID. System ten, zaprojektowany został z myślą o stworzeniu bezpieczniejszego, bardziej autentycznego i realistycznego środowiska dla graczy na całym świecie, pomoże pokazać, że za każdym kontem Razer ID stoi prawdziwa osoba, co zwiększy zaufanie i bezpieczeństwo w przestrzeni cyfrowej.







Razer ID to ujednolicone SSO Razera do logowania się do wszystkich usług i oprogramowania Razera w ramach ekosystemu Razera, do których należą m.in narzędzia do konfiguracji sprzętu w chmurze, usługi płatności w grach czy też program nagród. Uczciwa gra zaczyna się od prawdziwych graczy, a zdolność Razer ID do integracji z grami w celu włączenia trybów rozgrywki „tylko dla ludzi” jest kluczem do wspierania uczciwej konkurencji i bardziej zaufanego środowiska gier. „Razer ID verified by World ID” to także istotne korzyści dla twórców gier. Deweloperzy gier mają teraz narzędzie do tworzenia przestrzeni w których dominują prawdziwi gracze, a nie boty. Rozwiązanie to może pomóc twórcom wprowadzić zaawansowane zabezpieczenia przed botami, poprawić ochronę przed nękaniem w grze poprzez weryfikację przez człowieka i usprawnić uwierzytelnianie graczy dla zapewnienia płynnego logowania.



Zaprojektowane specjalnie dla branży gier, nowe SSO zostanie po raz pierwszy zintegrowane z TOKYO BEAST, grą osadzoną w futurystycznym Tokio w 2124 roku, w której ludzie współistnieją z zaawansowanymi autonomicznymi androidami. Konto zweryfikowane przez człowieka ma kluczowe znaczenie dla TOKYO BEAST, ponieważ podkreśla autentyczność projektu i chroni graczy przed botami, oszustwami i dezinformacją, zwłaszcza że gra pozwala graczom zbierać unikalne NFT i cieszyć się połączeniem cyfrowej własności z wciągającą rozgrywką. Gracze będą mieli również możliwość dokonywania zakupów w grze za pośrednictwem Razer Gold, kompleksowej usługi płatności w grach łączącej portfel elektroniczny, sklep internetowy, karty podarunkowe i integrację płatności, która umożliwia płynne transakcje na cyfrowe przedmioty i zawartość w grze na całym świecie.



Boty AI zmieniają doświadczenia w grach

Według ankiety przeprowadzonej wśród graczy przez niezależne firmy, sztuczna inteligencja i boty zmieniają wrażenia graczy, a 59% graczy twierdzi, że regularnie napotyka obecność botów w grach. Około 7 na 10 graczy twierdzi, że takie boty „rujnują” rywalizację wieloosobową (71%) i sprawiają, że granie w niektóre gry jest mniej przyjemne (74%). Prawie 1 na 5 graczy (18%) całkowicie przestał grać w grę ze względu na obecność botów. We wszystkich grupach pokoleniowych gracze zgadzają się co do tego jak istotne jest potwierdzanie swojej tożsamości jako człowieka w sieci (77%). Prawie 3 na 5 graczy twierdzi, że niezwykle ważne jest dla nich możliwość rozróżnienia, czy rywalizują z botem, czy z człowiekiem. Większość graczy - w tym 75% graczy, którzy grają więcej niż 10 godzin tygodniowo - preferuje, aby platformy gier online wykorzystywały technologię biometryczną do weryfikacji, czy gracz jest człowiekiem.



„Razer ID verified by World ID” oferuje graczom i twórcom gier szybkie rozwiązanie tych problemów. Ponieważ branża gier wciąż ewoluuje, Razer i World chcą wyznaczać kierunek dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które stawiają człowieka na pierwszym miejscu - chroniąc jego doświadczenia, wspierając uczciwą grę i dostarczając więcej wartości zarówno graczom, jak i deweloperom.



Dostępność

W momencie premiery gracze mogą użyć swojego Razer ID, aby zalogować się do World App. W aplikacji World gracze będą musieli utworzyć konto World ID, aby zweryfikować się jako człowiek. „Razer ID verified by World ID” jest dostępne w następujących krajach: Argentyna, Australia, Austria, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Niemcy, Gwatemala, Indonezja, Japonia, Malezja, Meksyk, Panama, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Singapur, Korea Południowa, Tajlandia i Stany Zjednoczone.























źródło: Info Prasowe - Razer