Razer wprowadza rewolucyjne narzędzie dla twórców gier AI

Razer ogłosił dziś zbliżającą się premierę swoich innowacyjnych narzędzi AI Game Developer Tools w Amazon Web Services (AWS). To znaczący krok naprzód dla firmy, przenosząc jej rozwiązania programistyczne do chmury zwiększając możliwości skalowania oraz dostępności dla milionów twórców gier na całym świecie. Z 3.32 miliardami graczy na całym świecie i rynkiem, który według prognoz osiągnie wartość 424 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady, branża gier ewoluuje w zawrotnym tempie. Gry mobilne i w chmurze obniżają próg wejścia, podczas gdy sztuczna inteligencja przekształca wirtualne światy w bardziej wciągające, inteligentne doświadczenia.







Narzędzia Razer AI Game Developer Tools zostały stworzone, aby sprostać wymaganiom obecnych realiów, oferując płynną integrację AI dostosowaną specjalnie dla twórców gier i graczy. Nowe narzędzia - Razer Game Assistant i Razer QA Companion - są częścią WYVRN, ekosystemu gier nowej generacji Razera opartego na sztucznej inteligencji, zaprojektowanego w celu przyspieszenia i zrewolucjonizowania tworzenia gier.



Wzmocnienie pozycji twórców gier dzięki sztucznej inteligencji

Pierwotnie zaprezentowany jako Project AVA na targach CES 2025, Razer Game Assistant wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, aby zapewnić porady ekspertów w czasie rzeczywistym, spersonalizowane wskazówki, analizę po zakończeniu gry i wgląd w wydajność sprzętu. Dzięki możliwości szkolenia na podstawie danych specyficznych dla gatunku gry oraz integracji bezpośrednio z rozgrywką, poprawia wrażenia gracza i zapoczątkowuje nową erę interaktywnych gier wspieranych przez sztuczną inteligencję.



Razer QA Companion to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do zapewniania jakości (QA), które rewolucjonizuje testowanie gier. Działając jako inteligentny asystent, automatycznie wykrywa i rejestruje błędy, awarie i problemy z wydajnością. Jego płynna integracja z zespołami QA zwiększy wydajność wykrywania błędów, skróci cykle rozwoju i poprawi ogólną jakość gry. Dostępny jako wtyczka do Unreal, Unity i niestandardowych silników wykorzystujących C++, QA Companion pasuje bezpośrednio do istniejących przepływów pracy. Gotowe szablony dostosowane do różnych gatunków gier zmniejszają potrzebę ręcznego tworzenia skryptów, umożliwiając szybszą konfigurację QA.



Aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości QA Companion, Razer nawiązał współpracę z globalnym dostawcą usług gamingowych Side w celu wspólnego opracowania zaawansowanych narzędzi do zautomatyzowanego testowania QA, wykorzystując doświadczenie Side w zakresie usług zapewniania jakości oferowanych na całym świecie. Współpraca ma na celu zbadanie nowych metod automatyzacji kontroli jakości, zwiększenie wydajności i skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek zarówno dla programistów, jak i użytkowników końcowych.



Skalowanie z pomocą AWS

Po udanym debiucie na Game Developers Conference 2025, narzędzia Razer AI Game Developer Tools są obecnie w fazie testów beta zarówno w studiach AAA, jak i niezależnych. W ramach swojej wizji napędzania przyszłości AI Gaming, Razer rozszerza dostęp do tych narzędzi, wykorzystując bezpieczną infrastrukturę AWS - zapewniając globalną skalowalność i umożliwiając programistom usprawnienie przepływów pracy, zwiększenie produktywności i przyspieszenie cykli rozwoju.



Wkrótce dostępny na całym świecie w AWS Marketplace

Razer’s Game Assistant i QA Companion będą wkrótce dostępne na AWS Marketplace, co pozwoli deweloperom na szybszy dostęp do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które przekształcą ich proces tworzenia gier. Dzięki usprawnionemu procesowi zamówień AWS Marketplace, studia mogą łatwo zintegrować te rozwiązania ze swoim potokiem rozwoju, przyspieszając innowacje i czas wprowadzania produktów na rynek.





















