Realme dla sieci 5G dostępne w NTT System

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NTT System, dystrybutor sprzętu chińskiej marki realme wprowadza do sprzedaży premierowe modele smartfonów: dawno oczekiwane RM 6 Pro oraz przeznaczony do pracy również w sieci 5G – realme X50 Pro. Realme X50 Pro to smartfon z ekranem o przekątnej 6,4 cala o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Panel typu super Amoled jest chroniony przez Gorilla Glass 5. Urządzenie posiada aparat z czteroma obiektywami o rozdzielczościach 64, 12, 8 i 2 Mpix. To, co najbardziej wyróżnia X50 Pro to obsługa sieci 5G, 65-watowa ładowarka, która naładuje baterię o pojemności 4200 mAh w 35 min oraz zastosowanie procesora Snapdragon 865 5G.







Według danych producenta zastosowanie tej jednostki obliczeniowej pozwala przyśpieszenie grafiki o 25 proc. przy jednoczesnym oszczędzaniu energii nawet do 30 proc. w porównaniu do procesorów wcześniejszej generacji.



W modelu RM 6 Pro zastosowano wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 2400 x 1080, który jest chroniony szkłem Gorilla Glass 5. Podobnie jak w przypadku X50 Pro aparaty 6 Pro mają rozdzielczość 64, 12, 8 i 2 Mpix. Sercem urządzenia jest jednostka obliczeniowa Qualcomm Snapdragon 720G i układ graficzny Adreno 618. Oba telefony mają dwa sloty na karty SIM.



Od poniedziałku 18 maja w sklepach sieci X-Kom, Euro RTV AGD oraz Media Expert będą dostępne najnowsze konstrukcje w konfiguracjach: RM X50 Pro 8/128 GB (cena – 2999 PLN), RM X50 Pro 12/256 GB (3499 PLN oraz RM 6 Pro 8/128 GB (1599 PLN).























Źródło: Info Prasowe / NTT