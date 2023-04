Red Bull Racing 10 Pro - Nowa hulajnoga z podwójną amortyzacją

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Red Bull Racing prezentuje nowy model hulajnogi elektrycznej wyposażony w silnik o mocy 350 W, akumulator 10.4 Ah, podwójny hamulec i standard IP67. Dodatkowo model Red Bull Racing 10 Pro posiada podwójną amortyzację, trzy tryby jazdy oraz funkcję Kick Start. Najnowszy model Red Bull Racing 10 Pro ma akumulator litowy 10.4 Ah, którego ładowanie trwa 8 godzin i pozwala na przejechanie dystansu nawet do 40 km. Pojazd posiada także podwójną amortyzację oraz 3 tryby jazdy – eco, standard i sport. Dodatkowo hulajnoga posiada funkcję Kick Start, polegającą na tym, że w pierwszej kolejności użytkownik wprowadza hulajnogę w ruch odepchnięciem od gruntu. W ten sposób eliminowane jest ryzyko niechcianego startu z miejsca, a także wprowadzona jest ochrona silnika przed przeciążeniem.







Bezpieczeństwo w hulajnodze zapewnia podwójny hamulec – przedni elektryczny oraz tylny tarczowy. Red Bull Racing został zaprojektowany z myślą o umożliwieniu użytkownikom rozwinięcia prędkości jazdy jedynie do maksymalnej dopuszczalnej prędkości w przestrzeni miejskiej – 20 km/h. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w obowiązkowe dla tego typu pojazdów przednie i tylne oświetlenie oraz sygnał dźwiękowy. Hulajnoga Red Bull Racing posiada wyświetlacz, pozwalający na bieżącą kontrolę poziomu naładowania baterii, a także monitorowanie przebytego dystans i prędkości jazdy. Pojazd jest składany, co umożliwia jego łatwiejszy transport, ale również ułatwia przechowywanie. Model Red Bull Racing 10 Pro waży 18 kg, a jego maksymalne obciążenie wynosi 100 kg.



Hulajnogi elektryczne Red Bull Racing w charakterystycznej dla marki znanej z wyścigów F1 granatowo-czerwonej kolorystyce są dostępne w sklepach sieci Media Expert, Neonet, Max Electro oraz RTV Euro AGD. Za model Red Bull Racing 10 Pro w promocji zapłacimy 3399 PLN.



W ofercie marki sa dostępne również modele Racing 8.5 - Media Expert w cenie 1799 PLN oraz model Red Bull Racing 10 - w Media Expert w promocyjnej cenie 2299 PLN. Polskim dystrybutorem hulajnóg elektrycznych Red Bull Racing jest firma 4cv.

























Źródło: Info Prasowe / 4CV Mobile