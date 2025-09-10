RugOne wchodzi do Polski i krajów bałtyckich

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas IFA 2025 w Berlinie CK Mediator podpisał umowę o wyłącznej dystrybucji produktów RugOne w Polsce i krajach bałtyckich. To strategiczne porozumienie otwiera nowy rozdział na rynku smartfonów odpornych na ekstremalne warunki. Debiut marki w regionie uświetnia premiera flagowych modeli Xever 7 i Xever 7 Pro, które łączą wytrzymałość typową dla urządzeń rugged z nowoczesnym designem i zaawansowaną technologią smartfonów klasy premium. Xever 7 i Pro zostały zaprojektowane tak, by sprostać potrzebom inżynierów, ekip serwisowych, ratowników, logistyków i wszystkich osób pracujących w wymagającym środowisku, a jednocześnie oferować pełen komfort codziennego użytkowania – od oglądania filmów w wysokiej jakości, po fotografię mobilną i obsługę zaawansowanych aplikacji.







RugOne nie wchodzi na rynek po cichu – debiutuje z rozmachem, prezentując światu Xever 7 i Xever 7 Pro. To urządzenia stworzone, by łączyć niezniszczalność sprzętu terenowego z komfortem i technologią flagowców premium.

- Energia bez końca – bateria 5550 mAh z funkcją hot-swap pozwala wymienić ogniwo w trakcie pracy, bez konieczności wyłączania urządzenia.

- Aparaty do zadań specjalnych - Xever 7 i Xever 7 Pro łączą wytrzymałość z profesjonalną fotografią: główny aparat 50 MP z OIS, noktowizyjny 64 MP, ultraszerokokątny 50 MP (Xever 7), termowizyjny moduł FLIR Lepton 3.5 (Xever 7 Pro) oraz selfie 32 MP pozwalają uchwycić każdy szczegół – nawet w ekstremalnych warunkach. Idealne dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu w terenie.

- Obraz jak w topowych flagowcach – 6.67” AMOLED Full HD+ 120 Hz.

- Moc obliczeniowa – Dimensity 7050 5G, 12 GB RAM, 512 GB pamięci UFS 3.1.

- Prawdziwy pancerniak – certyfikaty IP68, IP69K, MIL-STD-810H.

- Długie wsparcie – Android 15 z gwarancją aktualizacji aż do Androida 18.



















źródło: Info Prasowe - RugOne