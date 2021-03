Rusza druga edycja ’’Kuźni Talentów’’ OMEN & Intel

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po sukcesie turnieju „Kuźnia Talentów”, rozegranego na platformie ESL Play w październiku ubiegłego roku, OMEN (gamingowa marka HP), we współpracy z firmą Intel oraz ESL zapraszają wszystkich chętnych graczy do udziału w drugiej edycji tych zmagań. Amatorskie drużyny ponownie będą miały okazję powalczyć o nagrody, których pula wynosi 15 000 złotych na każdą grę (Counter Strike: Global Offensive oraz League of Legends), a także nagrody rzeczowe w postaci headsetów od OMEN. Turniej rozpocznie się już 20 marca br. Formuła „Kuźni Talentów” pozostała niezmienna, dla graczy CS:GO oraz LoL-a zorganizowane zostaną turnieje kwalifikacyjne, które wyłonią cztery najlepsze drużyny.







Potyczki w Counter Strike rozpoczną się w sobotę 20 marca, natomiast w League of Legends w niedzielę 21 marca. Finałowe starcia będą miały miejsce podczas oficjalnej transmisji na Twitchu 17 kwietnia.



W trakcie turnieju nie zabraknie również niezastąpionej kadry komentatorskiej - mecze w CS:GO zrelacjonuje Kuba "KubiK" Kubiak i Mateusz "PAGO" Pągowski, a w LoL-a Artur "Rybson" Gębicz oraz Fryderyk "Veggie" Kozioł.



Tak prezentuje się harmonogram kwalifikacji do turnieju OMEN & Intel "Kuźnia Talentów vol. 2" w Counter-Strike: Global Offensive:

• 20 marca – 1. turniej kwalifikacyjny

• 27 marca – 2. turniej kwalifikacyjny

• 3 kwietnia – 3. turniej kwalifikacyjny

• 10 kwietnia – 4. turniej kwalifikacyjny



Tak z kolei wygląda harmonogram kwalifikacji do turnieju OMEN & Intel "Kuźnia Talentów vol. 2" w League of Legends:

• 21 marca – 1. turniej kwalifikacyjny

• 28 marca – 2. turniej kwalifikacyjny

• 2 kwietnia – 3. turniej kwalifikacyjny

• 11 kwietnia – 4. turniej kwalifikacyjny



Podział nagród w turniejach finałowych (zarówno CS:GO, jak i LoL):

• 1 miejsce: 8000 PLN + słuchawki OMEN Mindframe Headset o wartości 699 PLN netto

• 2 miejsce: 5000 PLN

• 3 miejsce: 2000 PLN



Wszelkie informacje na temat rozgrywek oraz szczegóły dotyczące zapisów do turniejów kwalifikacyjnych drugiej edycji „Kuźni Talentów” można znaleźć na stronie ESL Play.













Źródło: Info Prasowe / Intel