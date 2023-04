Rusza promocja Samsung trade-up - Wymień stary monitor na zniżkę...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Ruszyła wiosenna promocja trade-up na monitory Samsung. W ramach trwającej do końca czerwca promocji będzie można oddać stare lub zbędne monitory, a w zamian otrzymać nawet 10% zniżki na nowe produkty. Wysokość otrzymanego rabatu jest uzależniona od wielkości przekazywanego wyświetlacza. W przypadku monitora powyżej 24 cali zwrot wyniesie aż 130 PLN, przy modelach 21-24 calowych będzie to 100 PLN, a przy urządzeniach poniżej 21 cali – 50 PLN. Oferta obowiązuje do 30.06.2023 r. i dotyczy wszystkich monitorów dostępnych w sklepie na www.samsung.com/pl. Więcej informacji oraz szczegółowe warunki wraz z regulaminem promocji dostępne są na stronie: www.samsung.com/pl/offer/odkup-monitora.







Jak skorzystać z promocji?

- Skontaktuj się z konsultantem Samsung poprzez infolinię lub chat, zgłaszając chęć zakupu nowego monitora i oddania starego sprzętu. Ekspert doradzi w wyborze urządzenia oraz przekaże kod rabatowy.

- Dodaj do koszyka w sklepie Samsung wybrany monitor. W podsumowaniu zamówienia podaj otrzymany kod rabatowy. Zakupu należy dokonać do 30.06.2023.

- Przygotuj swój stary monitor do odbioru. Oryginalne opakowanie nie jest wymagane.

- Poczekaj na kuriera, który przywiezie zakupiony monitor i odbierze stare urządzenie.











Źródło: Info Prasowe / Samsung