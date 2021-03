Rusza przedsprzedaż telewizorów LG OLED na rok 2021

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już w dziś rusza przedsprzedaż telewizorów LG OLED, która potrwa do 31 marca. Klienci będą mogli otrzymać między innymi konsolę Xbox Series X z dodatkowym kontrolerem, grami i dostępem do Game Pass, bezprzewodowe słuchawki LG TONE Free FN7 lub FN4, a nawet ultrabooka LG Gram 14”. Dla osób, które dokonają zakupu telewizora LG OLED do końca marca, przygotowano także bezpłatną dostawę i instalację telewizora. Przedsprzedaż będzie prowadzona w sklepach: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, LG Brand Store w Warszawie i Wrocławiu oraz w sklepach specjalistycznych.







Dla wszystkich klientów, którzy cenią najwyższą jakość obrazu oraz wyjątkowy design LG przygotowało promocję na modele z serii G1 Gallery Design. Decydując się na zakup modelu LG OLED G1 55” klienci będą mogli otrzymać konsolę Xbox Series X. Kupując LG OLED G1 w wersji 65-calowej otrzymają konsolę Xbox Series X oraz dwie gry i trzy miesiące dostępu do oferty Game Pass.



LG przygotowało również specjalną ofertę dla klientów, którzy szukają telewizora o dużej przekątnej ekranu. Decydując się na zakup telewizora z ekranem 77 lub 88-calowym klienci otrzymają w prezencie wyjątkowo lekkiego ultrabooka LG gram 14”.



Klienci, którzy zakupią w przedsprzedaży telewizor LG OLED C1 48”, jeden z modeli serii LG OLED B1 lub LG OLED A1 otrzymają darmową dostawę i instalację telewizora oraz słuchawki LG TONE Free FN4, w których o jakość dźwięku zadbała firma Meridian.



Specjalna oferta została przygotowana również dla klientów, którzy zdecydują się na zakup jednego z modeli z serii LG OLED C1. Osoby, które w okresie przedsprzedaży wybiorą model C1 w rozmiarze 65 lub 55 cali otrzymają bezpłatny transport i instalację telewizora oraz bezprzewodowe słuchawki LG TONE Free FN7. Słuchawki, poza znakomitym dźwiękiem od Meridian, charakteryzują się również unikalną funkcją samooczyszczenia za pomocą UV, a także aktywną redukcją szumów (ANC). Promocja wystartuje 10 marca i będzie trwała do końca miesiąca.



Sugerowane ceny telewizorów LG OLED:

Seria LG OLED Z1

LG OLED Z1 88” – 109999 PLN

LG OLED Z1 77” – 89999 PLN



Seria LG OLED G1 Gallery Design

LG OLED G1 77” – 20999 PLN

LG OLED G1 65” – 11499 PLN

LG OLED G1 55” – 7999 PLN



Seria LG OLED C1

LG OLED C1 83” – 30999 PLN

LG OLED C1 77” – 17499 PLN

LG OLED C1 65” – 9499 PLN

LG OLED C1 55” – 6499 PLN

LG OLED C1 48” – 5499 PLN



Seria LG OLED B1

LG OLED B1 77” – 16499 PLN

LG OLED B1 65” – 8999 PLN

LG OLED B1 55” – 5999 PLN



Seria LG OLED A1

LG OLED A1 77” – 15999 PLN

LG OLED A1 65” – 8499 PLN

LG OLED A1 55” - 5499 PLN

LG OLED A1 48” – 4999 PLN

























Źródło: Info Prasowe / LG