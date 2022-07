Rusza sprzedaż nowego smartfona realme narzo 50i Prime

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme wprowadza do sprzedaży nowy smartfon z serii narzo. Model 50i Prime to wszechstronny telefon, charakteryzujący się stylowym wzornictwem i wysoką wydajnością – w atrakcyjnej ofercie cenowej. Smartfon realme narzo 50i Prime jest jednym z najcieńszych (8.5 mm) i najlżejszych (182 g) urządzeń w swoim segmencie cenowym. Jest zasilany przez wydajny, ośmiordzeniowy procesor 12nm Unisoc T612, którego taktowanie sięga do 1.82 GHz. Smartfon posiada szybką pamięć flash UFS 2.2 oraz 8MP obiektyw 8 MP AI, pozwalając użytkownikom uchwycić więcej szczegółów i z łatwością robić przebojowe zdjęcia.







Smartfon ma również baterię 5000mAh, która pozwala użytkownikom cieszyć się aktywnością przez długi czas, a także działać w trybie czuwania do 45 dni. realme narzo 50i Prime jest dostępny w dwóch kolorach: niebieskim i zielonym.



Ceny i dostępność

Od 22 lipca smartfon narzo 50i Prime (4/64) w kolorze zielonym jest dostępny za 699 PLN w internetowych sklepach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Komputronik, Neonet, X-KOM, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.



Od 4 sierpnia smartfon narzo 50i Prime (3/32) w kolorze niebieskim będzie dostępny w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl, w cenie 599 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / realme