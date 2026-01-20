Rusza sprzedaż smartfona motorola edge 60 neo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Staruje sprzedaż modelu edge 60 neo, którego premiera miała miejsce na targach IFA 2025. Motorola edge 60 neo to najlżejszy telefon w swojej klasie. Jego kompaktowa konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do podróży i zapewnia większą swobodę podczas wyjść na imprezę, czy na zakupy. Podczas codziennych zadań użytkownicy mogą polegać na ochronie przed wodą IP68/69, szkle Corning Gorilla Glass 7i chroniącym ekran i certyfikacie MIL-STD-810H, który pomaga chronić urządzenie przed czynnikami atmosferycznymi i wypadkami.







Elegancki, nowoczesny wygląd edge 60 neo podkreśla wyświetlacz o przekątnej 6,36 cala i jasności do 3000 nitów, co czyni go jednym z najjaśniejszych wyświetlaczy w swojej klasie, a uroku dodają mu również ultra wąskie ramki. Smartfon jest dostępny w trzech odcieniach Pantone, w tym PANTONE Frostbite, PANTONE Poinciana oraz PANTONE Grisaille.



Użytkownicy Motoroli wyrażają siebie poprzez styl życia, ubiór, a teraz także sposób rejestrowania treści. To jedyny telefon w swojej klasie wyposażony w dedykowany teleobiektyw, który otwiera przed użytkownikami nowe możliwości twórcze. Od ostrych portretów po odległe sceny — wszechstronny system pozwala tworzyć zdjęcia o zwiększonej ostrości, głębi i zakresie dynamicznym, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Ten profesjonalnie wyposażony system umożliwia wykonywanie różnorodnych ujęć i uchwycenie wielu perspektyw dzięki:

• głównemu obiektywowi 50 MP z wyjątkowym czujnikiem Sony LYTIA 700C i stabilizacją obrazu OIS;

• ultraszerokokątnemu obiektywowi 13 MP + obiektyw makro zapewniającym szerszą perspektywę i szczegółowe zbliżenia;

• teleobiektywowi 10 MP z 3-krotnym zoomem optycznym i superzoomem do 30x zapewniającym kadrowanie bez zniekształceń;

• przedniemu aparatowi 32 MP, który zapewnia jakość na poziomie studyjnym.



Motorola edge 60 neo jest wyposażona w baterię, która przewyższa codzienne potrzeby. Niezależnie od tego, czy użytkownicy odpowiadają na wiadomości od znajomych, zwiedzają nowe miasto, czy słuchają muzyki, mogą polegać na wytrzymałej baterii o pojemności 5000 mAh, która zapewnia do 44 godzin pracy. Po długim dniu mogą naładować urządzenie za pomocą funkcji TurboPower o mocy 68 W, która ładuje baterię wystarczającą na cały dzień w zaledwie 7 minut. Ładowanie może być tak proste, jak odłożenie urządzenia, ponieważ obsługuje również ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W (ładowarka bezprzewodowa sprzedawana jest oddzielnie).



Cena i dostępność w Polsce

Motorola edge 60 neo (12/256 GB) jest dostępna w rekomendowanej cenie detalicznej 1499 PLN, w Showroomie Lenovo i Motorola (Warszawa), a także w sieci sprzedaży operatora T-Mobile.

























źródło: Info Prasowe - motorola