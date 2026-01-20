2026-01-20 12:16
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

Rusza sprzedaż smartfona motorola edge 60 neo

Obrazek Rusza sprzedaż smartfona motorola edge 60 neo

Staruje sprzedaż modelu edge 60 neo, którego premiera miała miejsce na targach IFA 2025. Motorola edge 60 neo to najlżejszy telefon w swojej klasie. Jego kompaktowa konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do podróży i zapewnia większą swobodę podczas wyjść na imprezę, czy na zakupy. Podczas codziennych zadań użytkownicy mogą polegać na ochronie przed wodą IP68/69, szkle Corning Gorilla Glass 7i chroniącym ekran i certyfikacie MIL-STD-810H, który pomaga chronić urządzenie przed czynnikami atmosferycznymi i wypadkami.



Elegancki, nowoczesny wygląd edge 60 neo podkreśla wyświetlacz o przekątnej 6,36 cala i jasności do 3000 nitów, co czyni go jednym z najjaśniejszych wyświetlaczy w swojej klasie, a uroku dodają mu również ultra wąskie ramki. Smartfon jest dostępny w trzech odcieniach Pantone, w tym PANTONE Frostbite, PANTONE Poinciana oraz PANTONE Grisaille.

Użytkownicy Motoroli wyrażają siebie poprzez styl życia, ubiór, a teraz także sposób rejestrowania treści. To jedyny telefon w swojej klasie wyposażony w dedykowany teleobiektyw, który otwiera przed użytkownikami nowe możliwości twórcze. Od ostrych portretów po odległe sceny — wszechstronny system pozwala tworzyć zdjęcia o zwiększonej ostrości, głębi i zakresie dynamicznym, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Ten profesjonalnie wyposażony system umożliwia wykonywanie różnorodnych ujęć i uchwycenie wielu perspektyw dzięki:
• głównemu obiektywowi 50 MP z wyjątkowym czujnikiem Sony LYTIA 700C i stabilizacją obrazu OIS;
• ultraszerokokątnemu obiektywowi 13 MP + obiektyw makro zapewniającym szerszą perspektywę i szczegółowe zbliżenia;
• teleobiektywowi 10 MP z 3-krotnym zoomem optycznym i superzoomem do 30x zapewniającym kadrowanie bez zniekształceń;
• przedniemu aparatowi 32 MP, który zapewnia jakość na poziomie studyjnym.

Motorola edge 60 neo jest wyposażona w baterię, która przewyższa codzienne potrzeby. Niezależnie od tego, czy użytkownicy odpowiadają na wiadomości od znajomych, zwiedzają nowe miasto, czy słuchają muzyki, mogą polegać na wytrzymałej baterii o pojemności 5000 mAh, która zapewnia do 44 godzin pracy. Po długim dniu mogą naładować urządzenie za pomocą funkcji TurboPower o mocy 68 W, która ładuje baterię wystarczającą na cały dzień w zaledwie 7 minut. Ładowanie może być tak proste, jak odłożenie urządzenia, ponieważ obsługuje również ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W (ładowarka bezprzewodowa sprzedawana jest oddzielnie).

Cena i dostępność w Polsce
Motorola edge 60 neo (12/256 GB)  jest dostępna w rekomendowanej cenie detalicznej 1499 PLN, w Showroomie Lenovo i Motorola (Warszawa), a także w sieci sprzedaży operatora T-Mobile.




Rusza sprzedaż smartfona motorola edge 60 neo

Rusza sprzedaż smartfona motorola edge 60 neo

Rusza sprzedaż smartfona motorola edge 60 neo

Rusza sprzedaż smartfona motorola edge 60 neo

źródło: Info Prasowe - motorola
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.