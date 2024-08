Rynek krypto skurczył się w ciągu tygodnia o jedną czwartą...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ciągu ostatniego tygodnia wartość rynku kryptowalut spadła o ponad 26% z 2.48 biliona USD dolarów do 1.83 biliona dolarów, a kurs bitcoina poszybował w dół o ponad 25% i aktualnie oscyluje w okolicach 52 tys. USD. Te spadki można przypisać kombinacji czynników makroekonomicznych i specyficznych dla kryptowalut, choć te pierwsze wydają się obecnie mieć większy wpływ. I raczej nie zapoczątkuje to długoterminowego trendu spadkowego dla rynku krypto – uważa Richard Teng, CEO Binance, największej giełdy kryptowalutowej na świecie i wiodącego ekosystemu blockchain.







Z makroekonomicznego punktu widzenia, ostatni tydzień charakteryzował się znaczną zmiennością na Wall Street. Główne indeksy i kontrakty terminowe na akcje gwałtownie spadały, co wynikało z rosnących obaw o wkroczenie amerykańskiej gospodarki w recesję. Obawy te wzrosły po publikacji amerykańskiego raportu o zatrudnieniu w piątek, który wywołał już prawdziwy strach dotyczący kondycji gospodarki w USA. Sytuację dodatkowo pogorszyły trwające napięcia geopolityczne, w szczególności związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie.



Jak tłumaczy CEO Binance, jeśli chodzi konkretnie o kryptowaluty, szeroka wyprzedaż na rynku wywołana obawami przed recesją, doprowadziła do ucieczki kapitału z aktyw o wyższym ryzyku, a cyfrowe waluty są nadal w dużej mierze jako takie postrzegane. Ten ruch został spotęgowany przez ostatnie wydarzenia w wyścigu prezydenckim w USA, które niektórzy uczestnicy rynku oceniają jako potencjalnie mniej korzystne dla kryptowalut jako klasy aktywów. Dodatkowo na rynku kryptowalut miesiące letnie historycznie są słabsze jeśli idzie o stopy zwrotu z inwestycji niż pozostałe miesiące w roku. Możliwe, że te sezonowe czynniki również odgrywają tutaj rolę.



Przedstawiciel Binance dodał także, że oczekiwana decyzja FED o obniżce stóp procentowych we wrześniu powinna poprawić perspektywy dla amerykańskiej gospodarki. Jednocześnie dodał, że ponieważ do wyborów prezydenckich pozostało jeszcze trochę czasu, nadal istnieje duże prawdopodobieństwo wahań rynkowych.











źródło: Info Prasowe - Binance