Słuchawki Campfire Audio Alien Brain

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Campfire Audio ogłosiła wprowadzenie na rynek najnowszego modelu z uznanej linii hybrydowych monitorów dousznych – Alien Brain. Wyposażone w nową, pięcioprzetwornikową architekturę wewnętrzną, oferują wyjątkowe doświadczenie brzmieniowe w całym spektrum pasma. W modelu Alien Brain, zastosowano wysoko ceniony podwójny magnes przetwornika dynamicznego autorstwa Campfire, który tym razem otrzymał zupełnie nową 10-milimetrową membraną. Zastosowany jako dedykowany przetwornik niskotonowy, ten nowatorski driver dynamiczny wyposażony jest w szklaną kopułkę głośnika i membranę poliuretanową, wprowadzając nowy charakter reprodukcji basu przy zachowaniu uwielbianych zalet linii z podwójnym magnesem.







Uzupełnieniem tego nowego przetwornika dynamicznego są dwie wysokiej jakości zbalansowane armaturki dedykowane częstotliwościom średnim, mistrzowsko dostrojone przez doświadczony zespół inżynierów akustycznych Campfire, aby wydobyć maksimum precyzji, detalu i emocjonalnej jakości dźwięku. Dopełnieniem układu przetworników Alien Brain są dwie wysokotonowe zbalansowane armaturki, zapewniające wyraziste tony wysokie i przestrzenną scenę dźwiękową. Te przetworniki i elementy strojenia łączą się, tworząc sygnaturę dźwiękową odzwierciedlającą wspaniałe i wszechstronne podejście. Niezależnie czy chodzi o potężny impakt basowego uderzenia, czy delikatne niuanse klasycznej symfonii, Alien Brain dostarcza dźwięk wysokiej rozdzielczości i szeroką sceną, który jest niemęczący i niezwykle przyjemny w odbiorze.



Zamknięte w eleganckiej, czarnej obudowie ze stali nierdzewnej PVD wykonanej w pełni w technologii CNC, Alien Brain łączy nowoczesną estetykę z doskonałą trwałością i kontrolą rezonansu. Ta kombinacja wysokiej jakości materiałów i ergonomii zapewnia odczucie komfortu noszenia podczas długich sesji odsłuchowych. Nowa, iryzująca kopułka Campfire jest unikalna, lekka i trwała, dopełniając zabawny i wyrazisty design Alien Brain.



Zaktualizowany zestaw akcesoriów Alien Brain zawiera nowy, wysokiej jakości przenośny przetwornik DAC USB-C. Z rozdzielczością 32 bit / 384 kHz, słuchacze mają natychmiastowy dostęp do potężnego, przenośnego rozwiązania, aby błyskawicznie odblokować pełny potencjał audio HiFi z telefonu, tabletu czy laptopa. Wraz z tym dodatkiem, nowe kompaktowe skórzane etui oraz nowe końcówki silikonowe Campfire High & Clear o wysokiej przyczepności uzupełniają i tak już bogaty zestaw akcesoriów.



Alien Brain dosłownie za moment trafi do sprzedaży w Polsce i będzie dostępny u wybranych sprzedawców. Odsłuchać z kolei klienci będą mogli w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store. Cena detaliczna modelu to 4444 PLN z VAT.





























źródło: Info Prasowe - MIP