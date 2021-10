Słuchawki Kinera & Queen of Audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Queen of Audio Adonis to świetnie wykonane, doskonale brzmiące i jednocześnie zaawansowane konstrukcyjne słuchawki dokanałowe o nieprzeciętnym wyglądzie. Posiadają hybrydową konstrukcję opartą na trzech przetwornikach, dwóch armaturowych: jeden szerokopasmowy renomowanej marki Knowles oraz jeden wysokotonowy, będący autorską konstrukcją firmy Queen of Audio opracowaną specjalnie na potrzeby modelu Adonis. Wspiera je specjalny przetwornik dynamiczny o średnicy 10mm, który także został specjalnie zaprojektowany do zastosowania w modelu Adonis.







Dzięki takiemu połączeniu różnych technologii otrzymujemy spójność brzmienia znaną z najlepszych słuchawek jedno-przetwornikowych wraz z definicją i dynamiką basu połączoną z doskonale czytelną górą pasma. Queen of Audio Adonis to także słuchawki doskonale wykonane, posiadające precyzyjnie wykonaną obudowę będącą połączeniem naturalnego drewna z wytrzymałym elementem z żywicy.



Całość uzupełnia kabel wykonany z posrebrzanej miedzi OFC 5N posiadający eleganckie metalowe dodatki świadczące o przynależności tych słuchawek do wyższej klasy audio. Sugerowana cena detaliczna brutto modelu Queen of Audio Adonis to 899 PLN.





Kinera Nanna Imperial to flagowy model będący uniwersalną, hybrydową konstrukcją monitorów dokanałowych wykorzystujących unikalną i przemyślaną zarazem kombinację czterech przetworników pracujących w trzech różnych technologiach. Niskie tony obsługuje dedykowany przetwornik dynamiczny, specjalnie zaprojektowany do takiej aplikacji. Średnie tony odtwarzane są przez dedykowany przetwornik typu zbalansowana armatura firmy Sonion, zaś wysokie pasmo odtwarzają z kolei dwie jednostki elektrostatyczne, także firmy Sonion.



Co niezwykle istotne w przypadku tych słuchawek, to niewątpliwie to, w jaki sposób połączono różne przetworniki tak, aby ich całościowe brzmienie było spójne i idealnie zgrane. Mamy tutaj także dodatkowo umiejętne zastosowania różnych technologii w poszczególnych pod zakresach – z pełnym wykorzystaniem ich zalet, a jednocześnie unikając ich naturalnych ograniczeń. Dlatego też Kinera Nanna Imperial to słuchawki flagowe w pełnym tego słowa znaczeniu. Oferują one nie tylko nasycony i kontrolowany bas ale również precyzyjne i naturalne średnie tony, a dzięki zastosowaniu technologii elektrostatycznej – aksamitne, czyste i eteryczne wysokie rejestry.



W zestawie ze słuchawkami otrzymujemy wysokiej jakości kabel z posrebrzanej miedzi OCC zakończony zbalansowanym wtykiem 4.4mm, elegancki futerał oraz pełen zestaw gumek firmy Final Audio a także przydatne akcesoria, takie jak przejściówki na gniazda 3.5 i 2.5 mm, czy narzędzie do czyszczenia słuchawek. Sugerowana cena detaliczna brutto modelu Kinera Nanna Imperial to 3999 PLN.





Kinera Imperial Skuld, to kolejna zaawansowana konstrukcja marki Kinera, tym razem oparta na pięciu przetwornikach typu zbalansowana armatura. Przy czym dwa z przetworników to specjalnie spersonalizowane jednostki BA marki Knowles oraz trzy specjalnie dostrojone przetworniki także tego renomowanego producenta. Istotną kwestią jest tutaj to, że uzyskaliśmy bardzo neutralne strojenie, ponieważ pasmo przenoszenia jest niezwykle wyrównane a jednocześnie brzmienie jest nie tylko neutralne i naturalne, ale także dynamiczne oraz w niezwykły sposób łączy precyzję, spójność i dynamikę.



To wysokiej klasy brzmienie o doskonałej rozdzielczości, klarowności i czystości, której do tej pory była nieosiągalna w tej klasie monitorów dokanałowych. Co więcej, w zestawie otrzymujemy bardzo dobry kabel z posrebrzanej miedzi zakończony zbalansowanym złączem 4.4mm. W zestawie znajdziemy przejściówki na gniazda 3.5mm oraz 2.5mm, a także zestaw wysokiej jakości gumek. Sugerowana cena detaliczna brutto modelu Kinera Skuld Imperial to 2499 PLN.





Kinera Imperial Norn, to bardzo zaawansowana konstrukcja oparta aż na pięciu starannie dobranych przetwornikach. Dwa z nich to armatury renomowanej firmy Knowles a kolejne dwa to armatury specjalnie zaprojektowane przez firmę Kinera. Uzupełnia je zaawansowany przetwornik dynamiczny z membraną kompozytową powlekaną tytanem. Kinera Imperial Norn to także pieczołowicie zaprojektowana konstrukcja zapewniająca najwyższy poziom zarówno dynamiki, jak i transparentności brzmienia. Słuchawki te stworzone są specjalnie z myślą o najbardziej wymagających słuchaczach, którzy oczekują najwyższego poziomu muzycznych uniesień.



Wykończenie tych słuchawek jest ponadto fenomenalne dzięki temu, że są one ręcznie malowane. Także dzięki temu każda konkretna para ma ponadczasowy i unikalny zarazem wygląd. W zestawie ze słuchawkami znajdziemy także elegancki futerał, zestaw gumek oraz kabel z posrebrzanej miedzi zakończony zbalansowanym wtykiem 2.5 mm. Otrzymujemy w komplecie także dwa adaptery: 2.5 mm na 3.5mm oraz 2.5mm na 4.4mm. Sugerowana cena detaliczna brutto modelu Kinera Norn Imperial to 1899 PLN.





Kinera Freya Asgardian są hybrydowymi słuchawkami dokanałowymi z jednym przetwornikiem dynamicznym oraz trzema armaturowymi. Jednocześnie model Asgardian charakteryzuje się naprawdę pięknym wzornictwem i unikalnym malowaniem, które zajmuje aż 3 godziny na jedną słuchawkę. Ta wersja modelu Freya łączy w unikalny sposób odcienie niebieskiego z białym kolorem, dzięki czemu całościowy efekt wizualny jest naprawdę niepowtarzalny.



Oczywiście Kinera Freya Asgardian to każe doskonałe brzmienie, uzyskane dzięki specjalnemu strojeniu. Bas jest tutaj masywny i silny, a przy tym doskonale kontrolowany. Średnie tony są gładkie i szczegółowe a jednocześnie niezwykle plastyczne i namacalne. Całości dopełnia doskonała, precyzyjna i gładka góra, perfekcyjnie połączona z resztą pasma. Sugerowana cena detaliczna brutto modelu Kinera Freya Asgardian to 999 PLN.





Kinera BD005PRO jest nowym modelem będącym połączeniem dynamicznego przetwornika z berylową membraną ze specjalnie dostrojonym armaturowym przetwornikiem wysokotonowym. BD005PRO ma także precyzyjnie wykonane za pomocą druku 3D obudowy, które świetnie się prezentują w każdym z trzech dostępnych kolorów. Słuchawki te posiadają odłączalne za pomocą dwupinowych konektorów przewody wykonane z posrebrzanej miedzi o najwyższej czystości.



Ten model to także bardzo przyjemna charakterystyka brzmienia dla wszystkich tych, którzy oczekują od słuchawek przede wszystkim przyjemności ze słuchania muzyki. Tutaj kombinacja bardzo dobrego, bo berylowego przetwornika dynamicznego z armaturą pozwala osiągnąć pułap brzmienia do tej pory niespotykany w tej cenie. Sugerowana cena detaliczna brutto modelu Kinera BD005PRO to 249 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / MIP