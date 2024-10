Słuchawki Planarne Fostex TH1000RP oraz TH1100RP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Fostex to japońska marka, która najbardziej znana jest audiofilom z bardzo dobrych i przystępnych zarazem słuchawek planarnych z serii RP (Regular Phase). Słuchawki te już wiele lat temu zdobyły serca słuchaczy, i to zarówno tych słuchających muzyki dla przyjemności, jak i także tych, którzy z dźwiękiem pracują na co dzień. Jednocześnie japoński producent mając w ofercie tak znane modele wysokiej klasy oparte na przetwornikach dynamicznych, jak chociażby TH900MK2 postanowił wprowadzić dwa flagowe modele oparte tym razem na firmowej technologii planarnej. W ten oto sposób mamy dwa modele, czyli TH1000RP oraz TH1100RP. Oba korzystają z nowo opracowanych przetworników,







Fostex TH1000RP – Nowo opracowane przetworniki planarne klasy premium

Technologia przetworników RP (Regular Phase) została opracowana przez firmę Fostex w 1974 roku i jest rozwijana do dzisiaj. W międzyczasie dopracowano wiele istotnych elementów konstrukcji, co w rezultacie pozwoliło stworzyć doskonałe przetworniki planarne, które są zoptymalizowane w taki sposób, aby uzyskać nie tylko świetne brzmienie, ale i doskonałe parametry mierzalne. Najnowsza iteracja przetworników, jakie zastosowano we flagowych modelach TH1000RP i TH1100RP jest znacznie większa, aniżeli przetworniki, jakie zostały użyte w modelach T50RPmk3/mk4. Zwiększono znacząco ilość magnesów, ponadto zmieniono wzór cewki napylonej na membranę oraz zoptymalizowano jej pokrycie równomiernym strumieniem magnetycznym.

Zaowocowało to nie tylko wyższą skutecznością, ale też szerszym i gładszym pasmem przenoszenia oraz doskonałymi charakterystykami impulsowymi. A to z kolei przekłada się na doskonałe odwzorowanie całego pasma, od dynamicznych, kontrolowanych niskich częstotliwości, przez czysty i namacalny środek pasma aż po eteryczne wysokie tony.



Pieczołowite ręczne wykonanie

Nowe słuchawki posiadają muszle wykonane z drewna klonowego znanego jako doskonały materiał na gitary. Dodatkowo muszle te barwione są specjalnym środkiem Awa Aizome w Tokushimie, gdzie cały proces odbywa się w ręczny sposób przez wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Dlatego też każde słuchawki są z jednej strony niepowtarzalne, a z drugiej zaś są także unikalnym połączeniem nowoczesnej technologii oraz wieloletniej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji i umiejętności obróbki drewna.



Zaawansowana konstrukcja pałąka

Specjalnie dla modeli TH1000RP i TH1100RP opracowano zupełnie nowy pałąk, który dzięki zastosowaniu magnezowych części jest nie tylko wytrzymały, ale przede wszystkim lekki. W porównaniu do konstrukcji aluminiowych obniżono tutaj wagę o 20% przy zachowaniu doskonałej sztywności i właściwości mechanicznych całej konstrukcji. Tworząc nowe słuchawki inżynierowie marki Fostex wzięli pod uwagę każdy detal i każdy szczegół, który może wpłynąć na ich codzienne użytkowanie. A dzięki temu uzyskano nie tylko świetnie brzmiące słuchawki o unikalnym wyglądzie, ale też takie, które będą się bardzo dobrze sprawdzać w praktyce.



Nowe pady i wysokiej jakości kabel

Także i pady uległy zmianie, bo teraz są one zoptymalizowane pod kątem połączenia komfortu z właściwościami sonicznymi. Są one wykonane ze specjalnej syntetycznej skóry, która jest niezwykle miła w dotyku a przy tym odpowiednio wytrzymała. Zapewni to długie godziny komfortowych odsłuchów dając także poczucie obcowania z produktem najwyższej klasy.





Fostex TH1100RP – wersja otwarta flagowych słuchawek planarnych

Marka Fostex oferując swoje słuchawki zawsze chce dać użytkownikowi wybór. Dlatego też także i w przypadku flagowych modeli mamy do wyboru wersję zamkniętą, czyli TH1000RP, jak i otwartą – czyli TH1100RP. Różnią się one oczywiście konstrukcją, a co za tym idzie ogólną sygnaturą brzmienia. Bo o ile zarówno w modelu zamkniętym, jak i otwartym mamy zaawansowane przetworniki planarne, to jednak słuchawki te będą różnić się od siebie. TH1000RP można traktować jako instrument muzyczny mający dawać radość, natomiast model otwarty ma już większą scenę i jest też bardziej neutralny.



Warto zaznaczyć, że oba modele skrupulatnie dostrojono tak, aby były kompletne pod względem brzmieniowym. Dzięki temu wersja otwarta posiada dużą scenę z doskonałym odwzorowaniem detali. A jednocześnie ma też pełne pasmo, łącznie z dynamicznym i niskim basem, który jest pełny i swobodny. Czyli dokładnie taki, jakiego moglibyśmy oczekiwać od słuchawek planarnych.



Słuchawki TH1000RP i TH1100RP są już dostępne w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store. Ceny sugerowane modeli to odpowiednio: 10995 PLN oraz 11995 PLN.



























źródło: Info Prasowe - MIP