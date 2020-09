S.M.S.L - Premierowe DAC oparte o flagowe układy AKM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SMSL bardzo dynamicznie rozwija swoje portfolio elektroniki. Jeszcze w okresie letnim zaprezentował dwa nowe, mocno dopracowane urządzenia typu DAC, oparte na sztandarowych układach od Asahi Kasei. SMSL M400 to flagowiec z krwi i kości. Niewielkich rozmiarów urządzenie zostało napakowane nowoczesną technologią po same brzegi. Aluminiowa obudowa skrywa ogromny potencjał audio, dostosowany do stworzenia systemu zbalansowanego najwyższych lotów. Dodatkowo funkcjonalność DAC’a została rozszerzona o bardzo zaawansowany przetwornik Bluetooth z wszystkimi najnowszymi standardami, zmniejszającymi do minimum uszczerbek jakości dźwięku spowodowany transmisją bezprzewodową.







Sercem modelu M400 jest najnowszy i równocześnie najwyższy model przetwornika od japońskiego lidera branży czyli Asahi Kasei. Mowa tutaj o kości AK4499EQ wspierającej technologię Velvet Sound. Tego układu nie trzeba reklamować, jest to klasa sama w sobie. Klarowność dźwięku przy zachowaniu dynamiki i muzykalności, jest tutaj nie do pobicia. Układ wspiera natywnie pliki w wysokiej rozdzielczości MQA oraz DSD512, co sprawia, że nie umknie nam żaden, nawet najdrobniejszy detal. Układ AK4499EQ współpracuje w SMSL’u z nowym 16 rdzeniowym układem USB XMOS XU216. Zapewnia on wysoką przepustowość oraz stabilność przesyłanych danych. Z kolei układ przedwzmacniacza napędzany jest cenionymi, wysokowydajnymi wzmacniaczami operacyjnymi OPA1611 oraz OPA1612. Dodatkowo, dla maksymalizacji wydajności, dołączono moduł Altera oraz dwa, niezależne najwyższej jakości oscylatory ACCUSILICON, obniżające do minimum poziom jittera.



Podzespoły są topowe, ale równie topowe efekty. SMSL M400 cechuje ultra niski współczynnik zniekształceń na poziomie zaledwie 0,000058% (- 124dB), wysoki zakres dynamiki, jak i stosunek sygnału do szumu 131dB. DAC zapewnia niezrównaną jakość dekodowanego dźwięku. Brzmienie posiada zatem bardzo czyste tło, całkowicie pozbawione szumów i zniekształceń. Dodatkowo M400 posiada możliwość dopasowania pracy przedwzmacniacza do potrzeb, ponieważ dostępny jest tryb regulowanego poziomu wyjścia, jak również ustalonego na stałe. Miłym dodatkiem i równocześnie przydatnym narzędziem jest również zestaw filtrów DAC, dzięki którym można personalizować brzmienie systemu.



SMSL M400 to nie tylko flagowa jakość brzmienia ale również flagowa funkcjonalność. Do dyspozycji mamy tutaj wejścia USB, optyczne, koncentryczne, IIS i Bluetooth. Z kolei wyjścia oparte są na zbalansowanych XLR oraz niezbalansowanych RCA. Każdy będzie mógł znaleźć rozwiązanie dla siebie lub możliwość późniejszej rozbudowy posiadanego systemu. Warto poświęcić chwilę modułowi Bluetooth. Bluetooth obsługuje wszystkie najnowsze kodeki Hi-Res, w tym: UAT, LDAC, AptX HD i inne. UAT to najnowszy wysokiej jakości kodek opracowany przez HiBy, który oferuje transmisję o przepustowości 24-Bit / 192kHz, gwarantując najlepszą jakość dźwięku przesyłanego strumieniowo przez łączność bezprzewodową. Jakość połączenia gwarantuje zewnętrzna antena dedykowana do obsługi sieci bezprzewodowej. Wisienką na torcie jest wygodny pilot do zdalnego sterowania oraz kolorowy wyświetlacz informujący o parametrach urządzenia.



Sugerowaną cenę modelu SMSL M400 w Polsce ustalono na 3999 PLN brutto. SMSL M400 dostępny jest w wybranych sklepach do odsłuchu i zakupu.





Specyfikacja techniczna:

• Pełne dekodowanie MQA

• Wiodący w branży wysokowydajny układ DAC AK4499

• THD + N: 0,000058% (- 124dB)

• Zakres dynamiczny: 131dB

• Stosunek sygnału do szumu: 131dB

• 16-rdzeniowy odbiornik XMOS XU216 drugiej generacji

• Dekodowanie PCM do 32-Bit / 768kHz, DSD do DSD512 natywnie

• Podwójne niezależne oscylatory krystaliczne ACCUSILICON

• Szybki zegar ALTERA do przetwarzania taktowania i konwersji bez jittera

• Potężne wzmacniacze operacyjne OPA1611 i OPA1612

• Ultra niski poziom szumów

• Obsługiwane wiele wejść, w tym USB, optyczne, koncentryczne, IIS i Bluetooth.

• Obsługa najnowszego Bluetooth V5.0 z kodekami Ultra Hi-Res, w tym UAT, LDAC, AptX HD i więcej

• Kolorowy wyświetlacz LCD

• Pilot zdalnego sterowania.

• Podwójne porty wyjściowe, w tym w pełni zbalansowane wyjście XLR i niezbalansowane wyjście RCA

• Pobór mocy: 5 W

































Źródło: Info Prasowe / MIP