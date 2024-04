SHARP HT-SB700 - kompaktowy i przystępny soundbar Dolby Atmos

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics, jedna z wiodących na świecie firm technologicznych, ma przyjemność ogłosić dodanie nowego modelu Dolby Atmos do swojego portfolio soundbarów. 2.0.2-kanałowy HT-SB700 to naj-bardziej kompaktowy i przystępny cenowo soundbar Dolby Atmos firmy Sharp. Został opracowany z myślą o małych i średnich pomieszczeniach i prezentuje minimali-styczny design z wciągającym dźwiękiem przestrzennym 3D. 2.0.2-kanałowy soundbar Sharp HT SB700 zachwyca dyskretnym wyglądem i najwyższej klasy przetwarzaniem dźwięku. Pomimo kompaktowej konstrukcji, soundbar oferuje "praw-dziwe" wrażenia Dolby Atmos z wciągającym dźwiękiem przestrzennym 3D. Oprócz Dolby Atmos, soundbar dekoduje i odtwarza inne formaty audio, takie jak Dolby Digital, Dolby Digi-tal Plus i Dolby TrueHD. HT-SB700 oferuje szeroką gamę połączeń, w tym Bluetooth 5.3 (z kodekami SBC i AAC), HDMI (z eARC i CEC), a także wejścia optyczne i Aux.







Przy całkowitej mocy wyjściowej 140 W, soundbar wyposażony jest w dwa głośniki przednie i dwa głośniki górne (które odbijają dźwięk od sufitu, tak jakby dochodził z góry); razem za-pewniają one wciągający dźwięk przestrzenny 3D, który jest znakiem rozpoznawczym Dolby Atmos. Pięć wstępnie ustawionych korektorów (Movie, Music, Voice, Night and EQ-Off) z regulacją tonów niskich i wysokich oferuje spersonalizowany profil dźwięku, który pasuje do większości rodzajów treści audio. HT-SB700 może być sterowany za pomocą pilota zdalne-go sterowania z wygodnej kanapy lub za pomocą przycisków na urządzeniu.



Sharp HT-SB700 charakteryzuje się nie tylko wyjątkową jakością dźwięku, ale także ele-ganckim wykończeniem. Metalowa przednia kratka z matowym czarnym finiszem zapewnia nowoczesny i stylowy wygląd, który harmonijnie komponuje się z każdym otoczeniem. Wy-miary (52 x 11.3 x 7.2 cm), opracowane specjalnie do użytku z małymi i średnimi telewizo-rami (24”-40”), sprawiają, że jest to idealna opcja do poprawy jakości dźwięku odbiornika tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota. Soundbar HT-SB700 idealnie sprawdzi się z telewi-zorami starszej generacji, które nie posiadają funkcji dźwięku przestrzennego, znacznie po-prawiając wrażenia audio. Połączenie wysokiej jakości wykonania i atrakcyjnego wzornictwa sprawia, że jest to akustyczna atrakcja i estetyczny element przyciągający wzrok w każdym pomieszczeniu.



Ceny i dostępność

Soundbar Sharp HT-SB700 jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 999 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Sharp