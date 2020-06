SMSL VMV P1 - W Pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Symetryczne połączenia we wzmacniaczach nie są najnowszym osiągnięciem w dziedzinie audio, ale wykorzystanie technologii do granic jej możliwości nie jest czymś oczywistym. SMSL w najnowszym modelu P1 postawił sobie za cel hasło „every detail is a High End design, every detail is as good as possible” i świetnie pasuje ono do urządzenia dopracowanego do perfekcji zarówno z zewnątrz, jak i przede wszystkim od środka. SMSL VMV P1 to w pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy klasy Hi-End. Bez problemu napędza słuchawki w zakresie 32-600Ω, osiągając moc wyjściową do 3W przy 32 Ω. Posiada wyjścia XLR oraz Jack 6,35 mm, jak również wejścia RCA i zbalansowane XLR.







Nowy, opatentowany zespół wzmacniacza korzystający z obwodów dyskretnych osiąga niesamowicie niski poziom zniekształceń na poziomie 0,00019%. Skuteczność 120dB również nie pozostawia złudzeń, podobnie jak moc wyjściowa, która wzrosła pięciokrotnie względem poprzednika.



Każdy spośród komponentów został precyzyjnie dobrany przez producenta dla osiągnięcia maksimum wydajności. SMSL gwarantując najlepsze wrażenia odsłuchowe, nie godzi się na stosowanie modyfikacji DIY, które mogłyby zniszczyć efekt wielu godzin pracy nad projektowaniem tego modelu.



Wykorzystane podzespoły to między innymi cztery wzmacniacze operacyjne na sekcję. Dodatkowo sześć kondensatorów foliowych EPCOS firmy Siemens oraz kondensatory filtrujące Nichicon, Panasonic, Ero oraz WIMA z serii Black. Wysokiej jakości układ elektronicznej kontroli głośności PGA2311. Customowy transformator pierścieniowy NORATEL z niższym szumem o 1/3 względem zwykłego transformatora, przy jednocześnie wyższej 1,3x wydajności. Jego konstrukcja dodatkowo ukierunkowana jest na niskie wibracje, co przekłada się na niski poziom zniekształceń, jak również znacznie dłuższą żywotność.



Typowo dla SMSL’a obudowa została wykonana w technologii obrabiania precyzyjnego CNC oraz anodyzowania. Takie rozwiązanie zapewnia perfekcję wykonania detali, charyzmatyczny wygląd oraz przyjemną, miekką fakturę urządzenia. Stylowa obudowa wykonana w technologii unibody skrywa odseparowaną sekcję zasilania, oraz odizolowanie sekcji audio pod kątem zniekształceń wynikających z wibracji oraz zakłóceń elektromagnetycznych. Dla wygody użytkowania zestaw zawiera również pilota zdalnego sterowania, wykonanego w tych samych procesach technologicznych, co obudowa. Model P1 stanowi idealne zestawienie się z przetwornikiem tego samego producenta o oznaczeniu D1.



Cena sugerowana wzmacniacza słuchawkowego SMSL VMV P1 w Polsce wynosi 3999 PLN brutto. Klienci detaliczni mogą skorzystać z możliwości odsłuchu w sieci sklepów MP3Store lub w dobrych sklepach Hi-Fi.





Specyfikacja techniczna:

• Interfejs wejściowy: niezbalansowany (RCA) * 2, zbalansowany (XLR) * 1

• Interfejs wyjściowy: gniazdo słuchawkowe Jack 6,35 mm, zbalansowane gniazdo słuchawkowe XLR

• Moc wyjściowa:

– niezbalansowane: 32Ω 1,5W, 64Ω 1W, 150Ω 600 mW, 300Ω 300 mW, 600Ω 150 mW

– zbalansowane: 32Ω 3W, 64Ω 2W, 150Ω 1,2W, 300Ω 800mW, 600Ω 500mW

• Pasmo przenoszenia: 1Hz ~ 200kHz (-3dB)

• THD + N: 0,00082% (niezbalansowane), 0,00019% (zbalansowane)

• Stosunek sygnału do szumu (A-WTD): 117dB (niezbalansowane) 120dB (zbalansowane)

• Pobór mocy: 18 W

• Pobór mocy w trybie gotowości: 0.5 W

• Wymiary (długość, szerokość i wysokość): 265 * 215 * 50 mm

• Wymiary opakowania (długość, szerokość i wysokość): 415 * 360 * 145 mm

• Waga: 4 kg

































Źródło: Info Prasowe / MIP