Samsung - debiutują najnowsze foldy i zegarki z Galaxy AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wystartowała sprzedaż najnowszych smartfonów Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 oraz smartwatchy Galaxy Watch7 i Watch Ultra. Szósta generacja foldów z Galaxy AI cieszyła się w okresie przedsprzedaży większą popularnością w porównaniu z ubiegłoroczną premierą. Ponad 60% klientów kupujących smartfony zdecydowało się na wybór modelu Galaxy Z Fold6. Podobnie w przypadku Galaxy Watch Ultra – najnowszy, zaawansowany smartwatch Galaxy przyciągnął uwagę ponad 60% klientów korzystających z oferty przedsprzedażowej na zegarki.







Z okazji rynkowego debiutu, najnowsze foldy Galaxy dostępne są do nabycia w specjalnej promocji. Kupując Galaxy Z Fold6 lub Galaxy Z Flip6 w okresie od 24 lipca do 11 sierpnia i spełniając warunki zawarte w regulaminie promocji, można dodatkowo otrzymać zegarek Galaxy Watch6 w prezencie. Promocja obowiązuje do 11 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród, w której znajduje się 1000 sztuk zegarków. Szczegółowe warunki promocji i regulamin dostępne są na stronie promocjafoldy.samsung.pl.



Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold6 to najsmuklejszy i najlżejszy składany smartfon z Galaxy AI, oferujący nową jakość użytkowania dzięki symetrycznemu ekranowi i eleganckiemu designowi. Jego wytrzymała konstrukcja (Armor Aluminium[1] i szkło Corning Gorilla Glass Victus), mocne podzespoły (procesor Snapdragon 8 Gen 3 oraz udoskonalony system chłodzenia) i pakiet narzędzi Galaxy AI, czynią go idealnym narzędziem do pracy i rozrywki. Galaxy Z Fold6 jest dostępny w kolorach szarym, różowym i granatowym, oraz ekskluzywnych wersjach kolorystycznych (antracyt, biel) dostępnych na samsung.com.



Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip6, zaprojektowany z myślą o mobilności, oferuje nowe adaptacyjne i kreatywne funkcje, które sprawiają, że jego użytkowanie i tworzenie treści jest jeszcze bardziej przyjemne. Smartfon wyróżnia się wyświetlaczem Super AMOLED 3.4 cala, który pozwala na korzystanie z funkcji AI bez otwierania telefonu, co zwiększa wygodę i mobilność. czemu można robić niesamowite zdjęcia w niesprzyjających warunkach oświetleniowych i publikować je bezpośrednio z poziomu aplikacji. Galaxy Z Flip6 jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych: szarej, żółtej, niebieskiej i miętowej, oraz ekskluzywnych kolorach (antracyt, biel, brzoskwinia) dostępnych na samsung.com.



Galaxy Watch7

Galaxy Watch7 to zaawansowany smartwatch, który pomaga w pełnym poznaniu siebie i motywuje do zdrowszego życia poprzez rejestrowanie ponad 100 treningów oraz analizę składu ciała. Monitoruje tętno, przeprowadza pomiary EKG i ciśnienia krwi, a dzięki ulepszonemu czujnikowi BioActive zapewnia dokładne dane o stanie zdrowia. Wyposażony w potężny procesor 3 nm i system GPS o podwójnej częstotliwości, Galaxy Watch7 oferuje precyzyjne śledzenie lokalizacji oraz płynne i intuicyjne korzystanie z urządzeń Galaxy. Galaxy Watch7 występuje w dwóch rozmiarach: 40 mm i 44 mm. Galaxy Watch7 40 mm jest dostępny w kolorach zielonym i kremowym, a wersja 44 mm w kolorach zielonym i srebrnym.



Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra to najpotężniejszy smartwatch w rodzinie Galaxy, oferujący ekstremalną trwałość dzięki obudowie z tytanu i wodoszczelności do 10 atmosfer. Zapewnia zaawansowane funkcje fitness, takie jak monitorowanie triatlonu, precyzyjny pomiar mocy FTP i spersonalizowane strefy tętna, oraz umożliwia działanie w ekstremalnych warunkach wysokościowych. Nowy przycisk szybkiego dostępu oraz tryb nocny z tarczami dostosowującymi się do ciemności zwiększają funkcjonalność, a bateria o długości do 100 godzin zapewnia długotrwałe użytkowanie. Galaxy Watch Ultra działa na najnowszej wersji Wear OS 5, oferując płynne interakcje i dostęp do popularnych aplikacji. Galaxy Watch Ultra jest dostępny w rozmiarze 47 mm, w kolorach tytanowym szarym, tytanowym białym i tytanowym srebrnym.





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG