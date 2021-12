Samsung - nowe rozwiązania Logic do pojazdów nowej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Firma Samsung Electronics zaprezentowała trzy najnowsze rozwiązania dla branży motoryzacyjnej. Są to Exynos Auto T5123 zapewniający łączność 5G, Exynos Auto V7 obsługujący kompleksowe samochodowe systemy informacyjno-rozrywkowe, a także zgodny z wymogami ASIL‑B układ zarządzania zasilaniem (PMIC – Power Management Integrated Circuit) S2VPS01 dla serii Auto V. Exynos Auto T5123 to zgodny z 3GPP Release 15 telematyczny układ sterowania zaprojektowany w celu zapewnienia szybkiej i płynnej łączności 5G zarówno w trybie autonomicznym (SA) jak i nieautonomicznym (NSA) połączonym samochodom nowej generacji. Przekazuje pojazdowi w czasie rzeczywistym niezbędne informacje dzięki pobieraniu z prędkością do 5.1 gigabita na sekundę (Gbps), umożliwia też pasażerom cieszenie się licznymi nowymi usługami, takimi jak streaming treści w wysokiej rozdzielczości i prowadzenie wideorozmów podczas jazdy.







Exynos Auto T5123 obsługuje interfejs PCIe (PCI Express) o dużej prędkości, a także energooszczędny, wysokowydajny mobilny DRAM LPDDR4x, dzięki czemu może efektywnie przetwarzać duże ilości danych przesyłanych i odbieranych przez modem 5G. Dodatkowo układ wyposażono w dwa rdzenie CPU Cortex‑A55 i wbudowany Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GNSS), co minimalizuje konieczność korzystania z zewnętrznych układów scalonych i skraca czas produkcji. T5123 spełnia wyśrubowane wymogi stawiane komponentom motoryzacyjnym, pomyślnie przeszedł też testy wytrzymałościowe Automotive Electronics Council‑Q100 (AEC‑Q100). Exynos Auto T5123 jest obecnie produkowany masowo i jako pierwszy w branży oferuje oparte na 5G możliwości komunikacji w pojazdach.





Exynos Auto V7: potężny procesor do systemów informacyjno-rozrywkowych w samochodach klasy średniej i wyższej

Exynos Auto V7, najnowszy z procesorów Samsung dla branży motoryzacyjnej, stworzono z myślą o samochodowych systemach informacyjno-rozrywkowych. W celu zapewnienia potężnej wydajności V7 obejmuje 8 rdzeni Arm Cortex‑A76 CPU 1,5 GHz i 11 rdzeni Arm Mali G76 GPU. GPU to dwie odrębne grupy: 3 rdzenie przynależą do „małej” domeny odpowiedzialnej za wskaźniki i wyświetlacz AR‑HUD, 8 zaś do „dużej” zarządzającej m.in. centralnym wyświetlaczem informacyjnym (CID). Takie fizyczne rozdzielenie umożliwia GPU obsługę wielu systemów jednocześnie, zapewnia też większe bezpieczeństwo działania, ponieważ gwarantuje, że jedna domena nie zakłóci pracy drugiej. Poza potężnymi CPU i GPU V7 wyposażono również w NPU, by zapewnić takie wygodne usługi jak wirtualny asystent mogący przetwarzać dane wizualne i dźwiękowe w celu rozpoznawania twarzy, głosu czy gestów.



Jazda samochodem będzie zarówno bezpieczniejsza, jak i bardziej przyjemna, ponieważ Exynos Auto V7 obsługuje do 4 wyświetlaczy i 12 wejść na kamery przekazujące przydatne informacje kierowcy i pasażerom. System obrazowania V7 zapewnia korektę wadliwych pikseli, kompresję zakresu dynamiki i korekcję zniekształceń geometrycznych, by zapewnić bezszumowe i pozbawione zniekształceń obrazy przy korzystaniu z widoku 360o lub asystenta parkowania. Dla zapewnienia wciągającej rozrywki chip wyposażono w 3 procesory audio HiFi 4 generujące doskonałą jakość dźwięku odtwarzanych podczas jazdy piosenek, filmów czy gier. By wszystkie te rozwiązania działały maksymalnie płynnie, V7 oferuje do 32 gigabajtów (GB) pamięci LPDDR4x umożliwiającej przesył szerokopasmowy o prędkości wynoszącej nawet 68,3 gigabajta na sekundę (GB/s).



Exynos Auto V7 zapewnia ponadto potężną ochronę danych za sprawą wyizolowanego procesora bezpieczeństwa dla operacji szyfrowania, oferuje również klucz sprzętowy jednorazowego zaprogramowania (OTP) oraz fizyczną funkcję uniemożliwiającą klonowanie (PUF). Jeśli zaś chodzi o zabezpieczenie funkcji krytycznych, procesor jest zgodny z wymogami ASIL‑B w zakresie ochrony cyfrowych wskaźników i wbudowanego rozwiązania bezpieczeństwa, które wykrywają błędy i nimi zarządzają (FMU).



Exynos Auto V7 jest obecnie produkowany masowo, został też wykorzystany w najnowszym In‑Car Application‑Server (ICAS) 3.1 marki Volkswagen – opracowanym przez dział rozwiązań motoryzacyjnych LG Electronics – by napędzał jej samochodowy system informacyjno-rozrywkowy nowej generacji.





S2VPS01 – spełniający wymogi ASIL‑B układ scalony zarządzania zasilaniem dla serii Exynos Auto V

S2VPS01 to PMIC zaprojektowany i stworzony specjalnie dla Exynos Auto V9 i V7. To pierwsze rozwiązanie motoryzacyjne Samsung wyprodukowane zgodnie z uzyskanym w roku 2019 certyfikatem ISO 26262 w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Z kolei w roku 2021 układ ten uzyskał poświadczenie ASIL‑B.



Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa samochodowego (ASIL – Automotive Safety Integrity Level), zdefiniowany w ramach ISO 26262, określany jest w skali od „A” do „D”, gdzie „D” oznacza najwyższy poziom. Odpowiednią literę przypisuje się na podstawie analizy komunikatów o działaniu samochodu i możliwych zagrożeniach oraz ocenie ich priorytetu. By zapewnić bezpieczeństwo systemów pojazdu, nienaruszalność na poziomie ASIL‑B staje się dla producentów oryginalnego wyposażenia do samochodów i ich najważniejszych dostawców kluczowym wymogiem przy wyborze partnerów i rozwiązań.



S2VPS01 reguluje i koryguje przepływ prądu, co przekłada się na niezawodność i trwałość samochodowych systemów informacyjno-rozrywkowych. Układ obejmuje wysokoefektywne trój- i dwufazowe przekształtniki buck, w zestawie znajduje się również stabilizator o niskim spadku napięcia (LDO) i zegar czasu rzeczywistego. W celu zapewnienia ochrony przed trudnymi warunkami termicznymi i elektrycznymi układ wyposażono w różne zabezpieczenia, w tym ochronę przed zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem, zwarciem i zbyt wysokim natężeniem, bezpiecznik termiczny, monitorowanie taktowania oraz kontrolę blokady wyjść.

































