Samsung - partnerstwo z twórcami gier Nexon Korea i Neople

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics ogłosił partnerstwo z twórcami gier Nexon Korea i Neople, gwarantując niepowtarzalne wrażenia 3D w nadchodzącej produkcji „The First Berserker: Khazan”. Elementy trójwymiarowe są specjalnie dostosowywane i projektowane przy wykorzystaniu technologii Samsung i zaawansowanych możliwości monitora Odyssey 3D. Umożliwia to jeszcze głębsze zanurzenie się w rozgrywce. Nexon, Neople i Samsung ściśle współpracują nad dostosowaniem wizualizacji 3D na podstawie kompozycji postaci, tła i przerywników filmowych w całej grze. Proces ten daje deweloperom bezprecedensowy poziom kontroli nad efektami 3D, umożliwiając deweloperom precyzyjne zrealizowanie ich kreatywnych wizji.







Poprzez precyzyjne dostosowanie odległości ogniskowej dla efektów 3D w poszczególnych przypadkach, Nexon i Neople dążą do opracowania scenariuszy, określających kiedy elementy stają się trójwymiarowe. Wysiłki te zmniejszają przesłuch – powszechny problem powodujący nakładanie się efektów wizualnych – jednocześnie zwiększając wyrazistość epickich bitew z bossami i przerywników filmowych.



„To partnerstwo stanowi znaczący krok w ustanowieniu konkurencyjnego modelu gier 3D na skalę globalną, napędzając innowacje w całej branży” – powiedział Choi Sung-wook, head of the publishing live division w Nexon. „Cieszymy się, że gracze na całym świecie będą mogli doświadczyć żywej grafiki i zniuansowanej rozgrywki w The First Berserker: Khazan, które są możliwe dzięki najnowocześniejszym technologiom i wiodącemu monitorowi do gier Samsung Odyssey 3D”.



„The First Berserker: Khazan” to hardkorowe RPG akcji, w którym gracze na własnej skórze doświadczają legendarnej podróży Khazana, zanurzając się w świecie wiodącej serii Nexon – Dungeon & Fighter Universe. Światowa premiera gry zaplanowana jest na 28 marca br.



Odyssey 3D, zaprezentowany na targach CES 2024 i wyróżniony prestiżową nagrodą Best of Innovation, zadebiutuje na całym świecie w kwietniu, dostarczając przełomową technologię 3D, która podniesie graczom jakość rozgrywki na całym świecie.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG