Samsung Electronics zostanie największym udziałowcem Rainbow Robotics

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung Electronics Co. Ltd. ogłosiła dzisiaj, że zostanie największym udziałowcem spółki Rainbow Robotics, by przyspieszyć prace nad rozwojem robotów, w tym modeli humanoidalnych. Firma Samsung już po raz pierwszy nabyła 14,7% udziałów w koreańskiej spółce w 2023 r., inwestując w nią 86,8 mld wonów koreańskich (KRW), a teraz zwiększa swój udział do 35%. Spółka Rainbow Robotics zostanie również włączona do Samsung Electronics jako podmiot zależny w ramach konsolidacji sprawozdań finansowych. Dzięki współpracy z Rainbow Robotics Samsung dodatkowo wzmocni swoje możliwości w dziedzinie zaawansowanej technologii robotycznej. Spółka Rainbow Robotics została powołana w 2011 roku przez naukowców z Centrum Badawczego Robotów Humanoidalnych Koreańskiego Zaawansowanego Instytutu Nauki i Technologii (KAIST), którzy opracowali pierwszego w Korei dwunożnego robota kroczącego o nazwie „Hubo”.







Połączenie sztucznej inteligencji i oprogramowania od firmy Samsung Electronics z technologią robotyki spółki Rainbow Robotics przyspieszy rozwój inteligentnych, zaawansowanych humanoidów. Obydwie firmy powołają też „radę ds. synergii”, by wzmocnić swoje wiodące pozycje w globalnym biznesie zaawansowanych robotów, przy czym oczekuje się, że organ ten będzie pełnić rolę pomostu wspierającego rozwój poprzez opracowywanie przyszłych technologii tworzenia robotów i podstawowych strategii biznesowych, a także analizę i ocenę popytu.



W ramach współpracy Samsung planuje wykorzystać roboty kolaboratywne (współpracujące) Rainbow Robotics, czyli dzielących przestrzeń roboczą z ludźmi, dwuramienny manipulator mobilny oraz autonomiczne roboty mobilne do zadań związanych z automatyzacją produkcji i logistyki. Roboty te mogą znacznie zwiększać swoje możliwości, ucząc się oraz analizując lokalne dane sytuacyjne i zmienne środowiskowe za pomocą algorytmów AI. Oczekuje się, że Rainbow Robotics aktywnie wejdzie na rynki zagraniczne, wykorzystując globalną infrastrukturę sprzedaży firmy Samsung.



Powołanie Biura Robotyki Przyszłości

Firma Samsung utworzyła także Biuro Robotyki Przyszłości podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. Działalność Biura będzie dotyczyć prac nad przyszłymi robotami, w tym humanoidalnymi, mając na celu zapewnienie ich konkurencyjności poprzez rozwinięcie aktualnych paradygmatów, dzięki czemu staną się kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarki.



Dr Jun-Ho Oh, członek-założyciel Rainbow Robotics i profesor honorowy w KAIST, zostanie po odejściu z Rainbow Robotics doradcą firmy Samsung i szefem Biura Robotyki Przyszłości. Mając doświadczenie we współpracy między przemysłem i środowiskiem akademickim, Dr Oh wniesie technologię robotyki i wiedzę biznesową do przyszłego rozwoju robotów firmy Samsung.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG