Samsung Galaxy S25 Edge z szkłem Corning Gorilla Glass Ceramic 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung oraz Corning Incorporated ogłosiły, że nadchodzący Galaxy S25 Edge będzie wyposażony w nowe szkło ceramiczne Corning Gorilla Glass Ceramic 2. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia zaawansowaną ochronę wyjątkowo smukłej obudowie urządzenia. Współpraca obu firm ma na celu połączenie elegancji z wytrzymałością, oferując użytkownikom najwyższej klasy doświadczenie. Gorilla Glass Ceramic 2 rozszerza legendarną trwałość, z której znane jest szkło Corning Gorilla Glass. Łącząc zaawansowaną technologię szkła Corning z autorskimi procesami Samsung, zastosowanie Gorilla Glass Ceramic 2 w modelu Galaxy S25 Edge pozwoli użytkownikom cieszyć się wyjątkowo smukłym i zarazem solidnym designem urządzenia.







Gorilla Glass Ceramic 2 zawiera kryształy precyzyjnie osadzone w szklanej matrycy, co zwiększa trwałość i zdolność do rozpraszania pęknięć pokrycia wyświetlacza. Synergia między komponentami szklanymi i krystalicznymi została zaprojektowana tak, aby zapewnić lepszą wytrzymałość przy zachowaniu wysokiej przejrzystości optycznej. Kluczowym elementem zwiększającym odporność na uszkodzenia jest proces wymiany jonowej Corning, który dodatkowo wzmacnia materiał ceramiczny i poprawia zachowaną wytrzymałość pokrycia wyświetlacza.



Więcej informacji i szczegółów na temat wyczekiwanego Galaxy S25 Edge można znaleźć podczas transmisji na żywo z wydarzenia premierowego na kanale YouTube firmy Samsung 13 maja o godzinie 9:00 czasu koreańskiego (13 maja o 2:00 czasu polskiego).











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG