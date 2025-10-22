Samsung Galaxy XR - nowy wymiar rozszerzonej rzeczywistości

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował Galaxy XR – urządzenie opracowane z myślą o wciągających doświadczeniach w rzeczywistości rozszerzonej, zoptymalizowany dla multimodalnej sztucznej inteligencji. Jako pierwszy produkt oparty na nowej platformie Android XR, stworzonej wspólnie przez Samsung, Google i Qualcomm Technologies, Galaxy XR otwiera nowy etap w sposobie odkrywania treści, rozrywki i pracy. To pierwszy krok marki w budowie ekosystemu rzeczywistości XR, który w przyszłości obejmie kolejne urządzenia – w tym inteligentne okulary AI. Galaxy XR otwiera nowe możliwości dzięki multimodalnej sztucznej inteligencji, zmieniając sposób, w jaki ludzie korzystają z technologii w codziennym życiu.







Nowy standard doświadczeń napędzanych multimodalną AI

Urzeczywistniając wspólną wizję firm Samsung, Google i Qualcomm w obszarze rozwoju sztucznej inteligencji, Galaxy XR jest pierwszym urządzeniem opartym na platformie Android XR, w którym od podstaw zintegrowano system Gemini. Integracja na poziomie systemowym sprawia, że Galaxy XR nie jest jedynie narzędziem reagującym na polecenia użytkownika, lecz inteligentnym asystentem, wspierającym go w codziennych zadaniach poprzez naturalną interakcję głosem, wzrokiem i gestami. Urządzenie potrafi rozumieć kontekst otoczenia – widzi i słyszy to, co użytkownik – dzięki czemu reaguje w sposób bardziej intuicyjny, oferując zupełnie nowy poziom kontaktu człowieka z technologią.



Partnerstwa, które kształtują przyszłość Android XR

W ramach swojej długoterminowej wizji rzeczywistości rozszerzonej Samsung połączył siły z Google i Qualcomm, tworząc nowy ekosystem XR, który otwiera przed branżą nowe perspektywy rozwoju. Android XR, opracowany wspólnie przez Google i Qualcomm, to zaawansowana platforma oprogramowania, która stawia sztuczną inteligencję w centrum doświadczenia użytkownika. Zaprojektowana z myślą o skalowalności, działa na wielu typach urządzeń – od zestawów słuchawkowych po inteligentne okulary AI – tworząc otwarte środowisko gotowe na przyszłość. Galaxy XR jest pierwszym urządzeniem, które w pełni wykorzystuje jej możliwości.



Wszystkie aplikacje stworzone na platformie Android XR działają na Galaxy XR natywnie, bez konieczności dostosowania. Użytkownicy mogą więc korzystać ze znanych i lubianych funkcji mobilnych w nowym, immersyjnym środowisku XR. Dzięki temu Galaxy XR łączy codzienną użyteczność z technologiczną przełomowością – praktyczne jak smartfon, a jednocześnie otwierające zupełnie nowy wymiar doświadczeń. Oparta na otwartych standardach platforma Android XR umożliwia twórcom korzystającym z OpenXR, WebXR czy Unity łatwe przenoszenie projektów na Galaxy XR. Dzięki temu deweloperzy zyskują swobodę tworzenia i skalowania, a użytkownicy – większy wybór oraz różnorodność doświadczeń.



Doświadczaj treści, pracy i rozrywki bez granic

Galaxy XR został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania. Dzięki połączeniu dopracowanego kształtu, zaawansowanych materiałów i precyzyjnej konstrukcji, urządzenie osiąga idealną równowagę między lekkością a wytrzymałością – tak, by sprawdzało się w codziennym użytkowaniu. Ergonomiczna konstrukcja równomiernie rozkłada ciężar między przód i tył głowy, minimalizując nacisk na twarz i zapewniając stabilne dopasowanie. Akumulator umieszczono w tylnej części urządzenia, co pozwoliło uzyskać bardziej kompaktową formę oraz jeszcze większą lekkość i wygodę noszenia. W zestawie znajduje się także odłączana osłona blokująca światło zewnętrzne, która pozwala całkowicie zanurzyć się w świecie XR lub – po jej zdjęciu – zwiększyć komfort użytkowania. Te przemyślane rozwiązania sprawiają, że Galaxy XR umożliwia naturalne i bezwysiłkowe zanurzenie w rzeczywistości rozszerzonej.



Galaxy XR otwiera zupełnie nowe wymiary odkrywania treści, oferując szeroką gamę aplikacji i funkcji zoptymalizowanych pod kątem XR, takich jak Google Maps, YouTube, Circle to Search i Google Photos.

- Podróże i wyszukiwanie miejsc z Google Maps: Użytkownicy mogą skorzystać z Gemini jako osobistego przewodnika, by w intuicyjny sposób eksplorować dowolne miejsca na mapie, oglądać je w trójwymiarze i otrzymywać spersonalizowane rekomendacje pobliskich atrakcji.

- Zanurzenie w treściach dzięki AI: Wystarczy poprosić Gemini o znalezienie filmu w YouTube lub uzyskanie dodatkowych informacji na jego temat, by zamienić codzienne oglądanie w bogatsze, interaktywne doświadczenie edukacyjne lub rozrywkowe.

- Wizualne wyszukiwanie z Circle to Search: Dzięki połączeniu funkcji wizualizacji rzeczywistego otoczenia z Circle to Search, użytkownik widzi świat wokół siebie i może narysować dłonią okrąg, by natychmiast wyszukać informacje o dowolnym obiekcie znajdującym się w zasięgu wzroku.

- Automatyczna konwersja filmów i zdjęć do formatu 3D: Funkcja pozwala nadawać obrazom głębię i przestrzeń, przekształcając wspomnienia we wciągające doświadczenia lub prezentując je w zupełnie nowy sposób.



Dzięki zestawowi zaawansowanych czujników, precyzyjnych kamer i wydajnych podzespołów, Galaxy XR śledzi ruchy głowy, dłoni i oczu użytkownika z niezwykłą dokładnością, oferując w pełni immersyjne wrażenia. System mikrofonów rozmieszczonych w kluczowych miejscach współpracuje z inteligentnym oprogramowaniem, które skutecznie redukuje hałas otoczenia i wyraźnie rejestruje głos użytkownika. Z pomocą Gemini użytkownicy mogą płynnie przenosić się między światem rzeczywistym a wirtualnym, korzystając z naturalnych gestów i interakcji fizycznych w aplikacjach stworzonych specjalnie dla XR.



Galaxy XR rozszerza możliwości rozrywki, sportu i gier, oferując jeszcze głębszy poziom immersji dzięki wydajnym podzespołom i zoptymalizowanej mocy obliczeniowej.

- Wciągające wrażenia wizualne: Użytkownicy mogą oglądać ulubione filmy i programy na ekranie 4K Micro-OLED, który zapewnia jakość porównywalną z prywatnym kinem – z niezwykłą ostrością, kontrastem i realizmem obrazu.

- Emocje sportowe: Fani sportu mogą śledzić jednocześnie wiele transmisji, doświadczając atmosfery stadionu w realistycznym otoczeniu XR.

- Gry wzbogacone o sztuczną inteligencję: Podczas rozgrywek w tytuły dostosowane do XR użytkownicy mogą komunikować się z Gemini, otrzymując wskazówki w czasie rzeczywistym, podpowiedzi strategiczne i dynamiczne wsparcie AI.

- Tworzenie i edycja w 3D: Dzięki projektowi Adobe Project Pulsar użytkownicy mogą edytować filmy w jakości kinowej, dodając głębię 3D, napisy i elementy graficzne bezpośrednio w przestrzeni panoramicznej.



Dzięki procesorowi Snapdragon XR2+ Gen 2, Galaxy XR oferuje immersyjne wrażenia nowej generacji – z wyjątkową klarownością obrazu i możliwościami zaawansowanej sztucznej inteligencji, obsługiwanej przez procesor neuronowy Qualcomm Hexagon. Czas pracy do 2.5 godziny pozwala w pełni zanurzyć się w treściach XR bez przerw, a połączenie realistycznego dźwięku i wyświetlaczy o ultrawysokiej rozdzielczości sprawia, że użytkownik znajduje się w samym centrum cyfrowych światów zoptymalizowanych pod kątem XR.



Samsung odpowiada również na potrzeby przedsiębiorstw, wykorzystując Galaxy XR w takich obszarach jak wirtualne szkolenia przemysłowe czy projektowanie w środowisku XR. Współpracując z Samsung Heavy Industries, firma wdraża zestaw Galaxy XR do szkoleń z zakresu budowy statków, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo pracy. Jednocześnie, we współpracy z Qualcomm Technologies, wykorzystuje platformę Snapdragon Spaces, by umożliwić deweloperom łatwe przenoszenie aplikacji do Galaxy XR i tworzenie nowych rozwiązań biznesowych zoptymalizowanych dla systemu Android XR. Ta współpraca otwiera drogę do funkcji XR gotowych do wdrożenia w przedsiębiorstwach – od zaawansowanych szkoleń, przez wspólne projektowanie, po bezpieczną współpracę zdalną.



W ramach szerszej strategii rozwoju technologii XR Samsung pracuje nad wieloma formatami urządzeń, w tym nad okularami wyposażonymi w sztuczną inteligencję. Wraz z Gamble współtworzy markę lifestyle’ową Warby Parker, znaną z łączenia designu i technologii w pięknie zaprojektowanych okularach oferujących wyjątkowe wrażenia użytkowe. Równolegle Samsung rozwija współpracę z Gentle Monster, by wprowadzić na rynek stylowe okulary, które łączą modę z technologią opartą na sztucznej inteligencji. Te nowe urządzenia, w pełni zintegrowane z ekosystemem Android XR, łączą zaawansowane funkcje XR ze stylem, wygodą i praktycznością, wprowadzając do codziennego życia nieograniczone możliwości odkrywania treści, pracy i rozrywki.



Dostępność

Galaxy XR będzie dostępny od 21 października w USA i Korei.

































