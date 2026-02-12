Samsung Micro RGB 115MR95F - już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Model Samsung Micro RGB 115MR95F (MR95F) – 115-calowy telewizor 4K – jest prezentowany po raz pierwszy w Polsce i trafił do sprzedaży. Dwa egzemplarze można zobaczyć na żywo i kupić w Media Markt (Westfield Arkadia, Warszawa) oraz Media Expert (Piaseczno, ul. Puławska 46). Wyróżniają go m.in. mikroskopijne podświetlenie RGB ze strefową kontrolą oraz Glare Free ograniczające refleksy w jasnym wnętrzu. W najnowszym modelu Samsung zastosowano mikroskopijne podświetlenie RGB i technologię strefowego przyciemniania koloru oraz jasności, która precyzyjnie kontroluje kolory RGB (czerwony, zielony, niebieski), zapewniając niesamowicie szczegółowe barwy.







Obraz w jasnym salonie – Glare Free (UL) i certyfikat VDE

Certyfikowana przez UL (Underwriters Laboratories) opatentowana technologia Glare Free redukuje refleksy światła w jasnym otoczeniu, podobnie jak w przypadku oświetlenia wewnętrznego. Dzięki temu możemy cieszyć się wyraźnym obrazem bez rozpraszających elementów, które utrudniają zanurzenie się w treści. Zobaczysz prawdziwą czerń, udoskonaloną dzięki technologii Glare Free. Ekran z certyfikatem VDE to precyzja odwzorowania kolorów, oferująca wrażenia wizualne niemal nieodróżnialne od rzeczywistości.



Najważniejsze parametry Samsung Micro RGB

A jakie są inne kluczowe parametry tego modelu? Niesamowita feria kolorów, które zachwycają już od pierwszego spojrzenia, rozdzielczość 4K (3840 x 2160) z przekątną 115 cala z matowym panelem. Procesor Micro RGB AI Engine optymalizuje kolory, kontrast i skalowanie obrazu w czasie rzeczywistym, HDR z precyzyjną kontrolą RGB, jasność szczytowa na wysokim poziomie i technologia Motion Xcelerator 144 Hz dla płynnego ruchu.



Dostępność serii Micro RGB w Polsce – jakie przekątne będą w sprzedaży

Imponujące rozmiary telewizora Samsung Micro RGB, technologia kolorów nowej generacji i efektowny design umacniają wieloletnią pozycję marki Samsung jako lidera inżynieryjnej doskonałości połączonej z estetyką klasy premium – bez wątpienia to najważniejsza i najbardziej innowacyjna technologia, którą Samsung wprowadza w tym roku do sprzedaży. Telewizory Micro RGB będą dostępne w Polsce z ekranami od przekątnej 55, 65, 75, 85, 115 oraz 130 cali.

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG