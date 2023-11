Samsung OLED S92C o przekątnej ekranu 55 cali

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung wprowadził do swojej oferty telewizory OLED z kropką kwantową w maju zeszłego roku. Premiera tej przełomowej technologii umożliwiła osiągnięcie niespotykanych wcześniej w OLED-ach doskonałych rezultatów w obszarach wysokiej jasności, kontrastu czy pełnego odzwierciedlenia palety barw. W 2023 r. oferta tych telewizorów stała się jeszcze bogatsza i obejmowała dwie serie: S95C i S90C o przekątnych 55, 65, i 77 cali. Według danych firmy– już w lutym 2023 r. telewizory Samsung OLED w Polsce miały 37% udziału w rynku pod względem wartości sprzedaży. Wprowadzenie nowej technologii OLED z kropką kwantową przez Samsung bezsprzecznie przyczyniło się do wzrostu popularności telewizorów OLED. Według wewnętrznych estymacji do końca br. zostanie sprzedanych w Polsce blisko 100000 telewizorów OLED.







Głęboka czerń OLED-ów wciąż rośnie w siłę

Teraz, do grona OLED-ów dołączył S92C w rozmiarze 55 cali. Telewizor ten zapewnia oszałamiający, kinowy obraz. Innowacyjna technologia OLED firmy Samsung oferuje głęboką czerń, czystą biel i każdy odcień koloru, jaki można sobie wyobrazić, dzięki nowoczesnym samoemisyjnym pikselom oraz technologii kropek kwantowych Quantum Dot. Wiarygodne odwzorowanie kolorów potwierdza certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE” . Dodatkowo, Neuronowy Procesor AI Quantum 4K automatycznie dostosowuje jasność, wzmacnia kontrast i poprawia rozdzielczość do najlepszej możliwej jakości, a Ultraszeroki Kąt Widzenia i Powłoka Antyrefleksyjna eliminują odblaski na ekranie. Niezwykle smukły profil, Laserowy Design, zachwyca natomiast funkcjonalnością, a także spektakularnym dźwiękiem Dolby Atmos. Zaawansowany Upłynniacz Ruchu Pro pokochają z kolei fani gamingu, dostarczając im wyjątkowych wrażeń z gry.



Innowacyjna funkcja wyświetlania ruchu z częstotliwością odświeżania 144Hz zapewnia perfekcyjną dynamikę obrazu bez rozmyć i opóźnień. Co więcej, Smart Hub – Inteligentne Centrum Zarządzania Rozrywką – w przypadku tego modelu, jest jeszcze bardziej intuicyjny w użytkowaniu: wyświetlone części podzielone są na kilka kategorii zoptymalizowanych pod kątem naszych wcześniejszych zainteresowań, zatem wszystko czego szukamy mamy na wyciągnięcie ręki. To jednak nie wszystko. OLED S92C, podobnie jak wszystkie telewizory Samsung OLED, bazuje na bezpiecznym systemie operacyjnym Tizen zabezpieczonym rozwiązaniem Samsung KnoxSmart TV, Tizen oferuje dostęp do ponad 500 aplikacji, takich jak Netflix, YouTube, Prime Video, CANAL+ oraz możliwość sterowania urządzeniami za pomocą SmartThings. Platforma Samsung Knox spełnia rygorystyczne wymagania stawiane przez rządy oraz organizacje na całym świecie i zapewnia bezpieczeństwo rodziny urządzeń mobilnych Samsung Galaxy. Samsung nieustannie powiększa listę certyfikatów przyznawanych platformie Knox przez najbardziej prestiżowe instytucje.



Promocja na telewizory Samsung OLED trwa

Do 31 grudnia br. w wybranych sieciach sprzedaży można skorzystać z wyjątkowej promocji na telewizory Samsung OLED, które spełniają najwyższe wymagania miłośników domowego kina. Ofertą objęte są dwa modele – S95C o przekątnej ekranu 77, 65 lub 55 cali oraz S90C w rozmiarze 77 cali, a w ramach niej można zyskać aż do 2000 PLN zwrotu na konto.























Źródło: Info Prasowe / Samsung