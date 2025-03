Samsung One UI 7 w wersji beta dla urządzeń Galaxy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłosił udostępnienie funkcji Galaxy AI większej liczbie urządzeń Galaxy w ramach programu One UI 7 beta. Ta wersja oprogramowania wprowadza najbardziej naturalne jak dotąd i płynne wrażenia w korzystaniu z mobilnej AI. Program beta będzie dostępny dla Galaxy Z Fold6 i Z Flip6 w Indiach, Korei, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych od 6 marca, a w ciągu miesiąca obejmie kolejne urządzenia, w tym serie Galaxy S23, Tab S10 i A55. Oficjalna aktualizacja One UI 7 będzie dostępna na początku kwietnia. Integrując wiodących agentów AI z możliwościami multimodalnymi w każdym punkcie dotyku ekranu, interfejs One UI 7 to wielki skok naprzód pod względem nowych mobilnych wrażeń, wśród których każda interakcja wydaje się bardziej intuicyjna niż kiedykolwiek dotąd.



























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG