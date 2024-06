Samsung QN92D – telewizor stworzony dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gry wideo – mobilne, komputerowe i konsolowe – są, obok oglądania filmów, jedną z najpopularniejszych współcześnie form cyfrowej rozrywki. Grają i nastolatki, i dorośli – również seniorzy, którzy być może zaczynali przygodę z grami kilkadziesiąt lat temu, w epoce komputerów ośmiobitowych. Gry przestały być fanaberią, dla wielu osób stały się stylem życia, a nawet źródłem utrzymania – na całym świecie prężnie działają rozgrywki e-sportowe i organizowane są turnieje z poważnymi pulami nagród do wygrania. Na szczęście nie trzeba być profesjonalnym graczem, aby mieć dostęp do sprzętu i akcesoriów zapewniających najwyższą jakość wirtualnej rozrywki. W sprzedaży jest już dostępny najnowszy reprezentant rodziny telewizorów Samsung Neo QLED, QN92D, wyposażony w funkcje i technologie przystosowane specjalnie do obsługi gier.







Wygoda rozgrywki

Pierwsza z nich to Panel Gracza 3.0, intuicyjny panel sterujący funkcjami przydatnymi w trakcie rozgrywki. Panel umożliwia na przykład wygodną zmianę ustawień gry bez jej opuszczania, m.in. aktywację ultraszerokiego widoku czy sprawdzanie parametrów obrazu, takich jak aktualnie wyświetlana liczba klatek na sekundę oraz opóźnienia wejściowe. Niski input lag jest szczególnie istotny w grach, gdzie liczy się szybki czas reakcji, na przykład w grach online i e-sportowych. Im mniejsze opóźnienia, tym bardziej precyzyjna kontrola nad postaciami i obiektami w grze.



W telewizorze zastosowano też automatyczny Tryb Gry AI, służący do optymalizacji ustawień gry. QN92D, w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji, może samodzielnie wykrywać rodzaj gry i dostosowywać parametry obrazu do wymogów bieżącej rozgrywki. Dzięki temu nie musimy już ręcznie manipulować ustawieniami, przełączając się z gry fabularnej z otwartym światem na symulator wyścigów samochodowych. Przydatną funkcją jest Mini Map Zoom, która pozwala powiększać miniaturowe mapy lub inne niewielkie elementy interfejsu gry umieszczone w narożnikach ekranu.



Matryca telewizora charakteryzuje się również ultraszerokim kątem widzenia. Zapewnia to lepszą widoczność obrazu z różnych pozycji – wyświetlane sceny pozostają wyraźne i nie zmieniają kolorów lub kontrastu nawet wtedy, gdy patrzymy na nie z boku. Jest to szczególnie ważne, jeśli np. gramy w trybie kooperacyjnym w większym gronie na jednym urządzeniu – siłą rzeczy nie wszyscy będą mogli usiąść bezpośrednio na wprost ekranu. Powłoka antyrefleksyjna ekranu wyeliminuje z kolei denerwujące odblaski światła, mogące przeszkadzać w rozgrywce.



Gra bez zakłóceń

Kolejne rozwiązanie, którą z pewnością docenią gracze, to bazująca na technologii AMD FreeSync funkcja redukcji tzw. rozdarć ekranu. To zniekształcenia polegające na mieszaniu się obrazów, które pojawiają się, gdy liczba klatek na sekundę generowana przez konsolę lub komputer nie jest zsynchronizowana z częstotliwością odświeżania telewizora. Certyfikat AMD FreeSync Premium Pro w telewizorze QN92D gwarantuje płynną grę z najwyższą wydajnością oraz wysoką jakość efektów wizualnych – odświeżanie telewizora jest synchronizowane z liczbą generowaną klatek, co eliminuje rozdarcia i zapewnia gładką, płynną animację. O optymalną wydajność wyświetlania dynamicznych scen dba też funkcja Upłynniacz Ruchu 144 Hz. Dzięki unikalnej technologii dynamicznego odświeżania system zapewnia zróżnicowany pod względem wydajności ruch i obsługę gier VRR do 4K 144 Hz.



Do gier, ale nie tylko

Niezależnie od wszystkich wymienionych technologii gamingowych, QN92D pozostaje znakomicie wyposażonym telewizorem do codziennego użytku. Sercem urządzenia jest procesor AI NQ4 Gen2, wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji. Układ, za sprawą funkcji Skalowania AI 4K, obsługiwanej przez 20 sieci neuronowych, może ulepszać treści wideo do rozdzielczości zbliżonej do 4K .



Co ważne, procesor NQ4 AI Gen2 może optymalizować zarówno obraz, jak i dźwięk, zapewniając bogactwo wrażeń audiowizualnych niezależnie od formy rozrywki. W telewizorze zastosowano technologię Quantum Mini LED, która umożliwia precyzyjnie zarządzanie podświetleniem ekranu i zapewnia dużą szczegółowość obrazu zarówno w najciemniejszych, jak i najjaśniejszych scenach.























