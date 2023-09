Samsung The Freestyle Gen. 2, już dostępny...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mobilny projektor Samsung The Freestyle debiutuje w nowej, udoskonalonej odsłonie. Wśród nowości oferuje takie rozwiązania, jak jeszcze większy obraz, dzięki zastosowaniu dwóch projektorów, kompatybilnego smartfona i funkcji Inteligentnego Łączenia Ekranów. Co więcej, już teraz w ramach promocji, kupując The Freestyle Gen. 2, można otrzymać dedykowany powerbank w prezencie. Projektor The Freestyle od momentu premiery cieszył się olbrzymim zainteresowaniem wśród wszystkich widzów ceniących sobie wolność wyboru czy swobodę w podejmowaniu decyzji. Dlatego też zaprezentowano jego nową, udoskonaloną wersję, która jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby użytkowników. Natychmiastowy start, jeszcze szybsze menu, sterowanie za pomocą pilota solarnego czy dłuższa żywotność lampy LED i większa pamięć to tylko niektóre nowości, które można znaleźć w The Freestyle Gen.2.







Co ważne, w nowszej odsłonie urządzenie pozwala uzyskać jeszcze większy ekran i tym samym osiągnąć wyższy poziom rozrywki. Wystarczy połączyć ze sobą dwa projektory The Freestyle Gen. 2[1]. Podczas kalibracji, na wyświetlanych przez projektory obrazach pojawi się 8 znaczników. Następnie należy zrobić zdjęcie i nacisnąć przycisk „blend”. Tym samym, dzięki funkcji Inteligentnego Łączenia Ekranów, można cieszyć się prawdziwie kinowym obrazem aż do 160 cali.



The Freestyle Gen.2 waży zaledwie 830 g, dzięki czemu z powodzeniem można go przenosić, a także schować do walizki czy plecaka. Co więcej, można go zasilać nie tylko za pomocą kompatybilnej ładowarki, ale też wykorzystywać dedykowany powerbank i tym samym korzystać z niego swobodnie z każdego miejsca na świecie. Ponadto obrotowa, unikatowa podstawa, umożliwia rotację obrazu do 180°, co otwiera przed widzami wiele nowych zastosowań i pozwala przenieść jakościową rozrywkę poza ściany salonu – na sufit czy elewację domku. Z kolei dzięki Automatycznemu Poziomowaniu ekran zostanie natychmiast skorygowany i nawet nierówne podłoże nie będzie stanowić problemu.



Bardziej zrównoważony produkt

Druga generacja The Freestyle wyróżnia się także znacznie bardziej ekologicznymi rozwiązaniami. Urządzenie będzie można obsłużyć za pomocą ekologicznego Pilota SolarCell, znanego również z telewizorów Samsung. Dzięki panelom słonecznym umieszczonym na obudowie pilota i wbudowanemu akumulatorowi nie potrzeba już używać jednorazowych baterii. Ulepszony Pilot SolarCell doładowywany jest światłem słonecznym lub pochodzącym ze sztucznego oświetlenia. Ponadto, udoskonalony The Freestyle może pochwalić się dłuższą żywotnością. Dzięki trwalszej technologii źródła światła LED projektor The Freestyle Gen. 2 zapewnia ponad 30000 godzin rozrywki – czyli aż o 50% więcej niż w poprzednim modelu.



Jeszcze szybsza rozrywka

Projektor oferuje w nowszej wersji także pełny zakres funkcji Smart TV, dzięki czemu w każdej chwili mamy dostęp do naszych ulubionych aplikacji VOD, takich jak Netflix, HBO Max czy Disney +. Jednak The Freestyle Gen. 2 może pochwalić się jeszcze szybszym działaniem i większą pamięcią obliczeniową – 2.0 GB. Tym samym, zaraz po włączeniu projektora, można przejść do ulubionej platformy i cieszyć się niczym nieograniczoną rozrywką.



Jak skorzystać z promocji?

W ramach promocji Samsung przy zakupie The Freestyle Gen.2 oraz po zostawieniu opinii o produkcie można otrzymać dedykowany Powerbank w prezencie. Promocja obowiązuje w wybranych sieciach sprzedaży: EURONET, Media Expert, Media Markt, X-kom, AUDIO COLOR, Orange Polska, Polkomtel, T-Mobile Polska, Play.pl, Samsung Brand Stores i samsung.pl w terminie od 4 września do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania puli nagród.



W terminie rejestracji, uczestnik powinien wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej po zalogowaniu do konta Samsung Account. Do formularza należy dołączyć skan dowodu zakupu oraz następujące zdjęcia: tabliczki z widocznym numerem seryjnym, pozostawionej opinii, wyciętego z opakowania kartonowego numeru seryjnego, jak również opakowania kartonowego pudełka z widocznym miejscem po wyciętym fragmencie, a także numer dowodu zakupu, paragonu lub faktury. Pula nagród jest ograniczona.

























Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG