Samsung inspiruje i udowadnia, że … z Galaxy możesz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kampania Z Galaxy Możesz to propozycja wyjścia poza obowiązujące w kategorii tech standardy komunikacji i zaprezentowania serii Galaxy w szerszym popkulturowym kontekście – nie tylko jako produkt, ale jako sumę unikatowych doświadczeń, które oferuje marka. W ramach kampanii Z Galaxy możesz zrealizowana została wyjątkowa sesja zdjęciowa z udziałem 16 ambasadorek i ambasadorów związanych z marką. W kadrach autorstwa Daniela Jaroszka zobaczyć można Maffashion, Wojtka Sokoła, Żabsona, Krzysztofa Gonciarza, Aleksandra Małachowskiego (HashtagAlek), Julię Pośnik, Instabaksa, Jacoba (Jakub Wrotniak), Sarę James, Filsoona (Filip Szuksztul), Kingę Sawczuk, Karolinę Gilon, Edzia Rap (Piotr Bylina), Kubę Norka, Modnego Tatę (Michał Będźmirowski), Annę Jaroszewską (Porcelanovva).







Jednym z elementów kampanii jest niezwykły mural, który można oglądać do końca maja w Warszawie, na ścianie budynku przy ulicy Jaworzyńskiej 7/9. Jego bohaterami są ambasadorzy Samsung, którzy udowadniają, że dla użytkowników Galaxy „sky is NOT the limit”. Specjalna nocna odsłona muralu nawiązuje do fotograficznych możliwości najnowszej serii smartfonów Galaxy S22 z trybem Nightografii, który pozwala rejestrować niezwykłe zdjęcia i filmy nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.



Kampania Z Galaxy możesz promuje możliwości urządzeń Galaxy – od smartfonów z serii Galaxy S, Fold i Flip, przez smartwatche Galaxy Watch aż po bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds.



Kampania realizowana będzie w internecie, na profilu Samsung Polska oraz w przestrzeni miejskiej. Za koncept kreatywny i realizację kampanii odpowiada agencja VMLY&R. Za komunikację odpowiada dfusion communication.



















Źródło: Info Prasowe / sam