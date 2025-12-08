Samsung postawił na technologię Quantum Dot

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kropki kwantowe to dziś jedna z najbardziej przełomowych technologii stosowanych w elektronice użytkowej – i nie tylko. Wykorzystuje się je również w medycynie, fotowoltaice czy czujnikach optycznych. To właśnie za ich odkrycie i rozwój przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2023 roku, a ostatnie doniesienia naukowe mówią nawet o udanej teleportacji kropek kwantowych, co jeszcze niedawno mogło brzmieć jak science fiction. W świecie telewizorów technologia Quantum Dot od lat pozostaje jednym z filarów wysokiej jakości obrazu, a Samsung jest jej najbardziej konsekwentnym i zaawansowanym pionierem.







W tegorocznej ofercie Samsung ma już ponad 20 modeli telewizorów wyposażonych w kropki kwantowe, zarówno w serii QLED i Neo QLED Mini LED, jak i w modelach Samsung OLED, w tym: S85 55”, S90 65”, S95F o przekątnych 55”, 65” i 77”. Tak szeroki wybór sprawia, że Quantum Dot staje się technologią nie tylko dla entuzjastów, ale dla każdego, kto oczekuje świetnego obrazu – niezależnie od rozmiaru ekranu czy budżetu.



Czym właściwie są kropki kwantowe?

Choć ich nazwa może brzmieć jak zagadka z podręcznika fizyki, kropki kwantowe to maleńkie półprzewodnikowe nanocząsteczki – około 10 tysięcy razy cieńsze niż ludzki włos. Ich wyjątkowa właściwość polega na tym, że emitują bardzo czysty, idealnie nasycony kolor, gdy pada na nie światło. W telewizorach Samsung Neo QLED, QLED tym źródłem światła są niebieskie diody LED. Jaki jest z tego efekt dla widza? Barwy są intensywne, wyraziste, naturalne i – co ważne – nie mieszają się ze sobą. Zieleń boiska wygląda jak prawdziwa trawa, filmowe krajobrazy nabierają głębi, a kolory w HDR potrafią dosłownie zachwycić.



Dekada doświadczeń Samsunga

Samsung rozwija technologię Quantum Dot już od dziesięciu lat. Pierwsze telewizory z tym rozwiązaniem – modele SUHD – zadebiutowały w 2015 roku. Od tego czasu kropki kwantowe stały się standardem w segmencie premium, a marka konsekwentnie udoskonala ich wydajność, stabilność i efektywność. Dla widzów oznacza to przede wszystkim bardziej precyzyjne odwzorowanie barw, głębszy kontrast i lepszą widoczność detali – zarówno w codziennych programach, jak i treściach HDR. Telewizory wyposażone w kropki kwantowe oferują stabilną, wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych oraz gwarantują długotrwałą wydajność. Korzystają na tym zarówno osoby oglądające sport, filmy czy seriale, jak również ci, dla których telewizor jest głównym centrum domowej rozrywki.



Niemiecki certyfikat TÜV Rheinland – obiektywne potwierdzenie jakości

Nie wszystkie telewizory reklamowane jako QLED faktycznie wykorzystują pełnię możliwości technologii Quantum Dot. Dlatego kluczowe są niezależne testy. TÜV Rheinland potwierdził, że telewizory Samsung QLED i Neo QLED spełniają wytyczne Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) i faktycznie korzystają z pełnej warstwy kropek kwantowych (QD sheet) oraz niebieskich diod LED. Certyfikat „Real Quantum Dot Display” oznacza, że obraz jest bardziej szczegółowy, a kolory dokładnie odwzorowane – widz dostaje to, czego oczekuje.



W 2025 roku certyfikat „Real Quantum Dot Display” otrzymało dziewięć telewizorów Samsung:

Neo QLED 8K (QN990F, QN950F),

Neo QLED 4K (QN90F, QN85F, QN80F, QN70F)

QLED 4K (Q8F, Q7F, Q6F).



To szeroka gama produktów o różnych przekątnych, więc wybór łatwo dopasować do potrzeb każdego użytkownika. Dla osób poszukujących najbardziej zaawansowanego obrazu 8K idealnym wyborem będzie Samsung Neo QLED Mini LED QN990F, który oferuje najwyższą jakość odwzorowania detali oraz kinowe wrażenia w domowym zaciszu.



Użytkownicy oczekujący telewizora 4K o doskonale wyważonym stosunku możliwości do ceny znajdą odpowiedni model wśród serii QN90F, QN85F, QN80F czy QN77F – urządzeń, które łączą wysoką jakość obrazu, nowoczesne funkcje sztucznej inteligencji i szerokie zastosowanie w codziennym użytkowaniu. Z kolei osoby ceniące minimalistyczny design oraz prostotę obsługi mogą wybrać telewizory Samsung QLED 4K Q8F i Q7F, które cenione są szczególnie za elegancką estetykę i wysoką funkcjonalność. Wszystkie te telewizory zapewniają intuicyjne menu, ponad 800 certyfikowanych aplikacji, obsługę najważniejszych serwisów streamingowych oraz bezpieczeństwo danych dzięki platformie Samsung Knox.



Ponadto kropki kwantowe stosowane w telewizorach Samsung są całkowicie wolne od kadmu, co potwierdzają niezależne badania przeprowadzone przez międzynarodową jednostkę certyfikującą SGS (Société Générale de Surveillance). To ważne, ponieważ certyfikat SGS jest uznawany globalnie i przyznawany wyłącznie technologiom spełniającym rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Rozwiązania Samsung z zakresu Quantum Dot są również zgodne z europejską dyrektywą RoHS, która precyzyjnie reguluje dopuszczalny poziom substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym. W praktyce oznacza to, że telewizory Samsung wykorzystujące kropki kwantowe są bezpieczne dla użytkowników oraz bardziej przyjazne dla środowiska, a ich produkcja odbywa się w zgodzie z międzynarodowymi standardami ochrony zdrowia i ekologii.

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG