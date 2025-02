Samsung prezentuje Color E-paper i rozwiązania AI Signage

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas tegorocznych targów Integrated Systems Europe (ISE) Samsung Electronics zaprezentował nową generację wyświetlaczy smart signage. Wyposażono je w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Samsung Color E-Paper wyznacza nowe standardy energooszczędności . Z kolei funkcje AI, zintegrowane ze SmartThings Pro i wyświetlaczami interaktywnymi, zwiększają wydajność, wspierając optymalne zarządzanie ekranami przeznaczonymi dla biznesu. Dodatkowo, gigantyczny ekran Supersized Smart Signage o przekątnej 115” wprowadza nowy poziom immersyjnych doświadczeń wizualnych. Wszystkie te innowacyjne rozwiązania przedstawiono na expo ISE w Barcelonie.







Samsung Color E-Paper – większa energooszczędność i elastyczność

Samsung Color E-Paper (model EMDX) redefiniuje pojęcie energooszczędnej reklamy cyfrowej, łącząc technologię cyfrowego atramentu z nowatorskim, pełno-kolorowym e-papierem. Ten ultralekki, smukły i wyjątkowo oszczędny wyświetlacz stanowi ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych materiałów reklamowych. Jednocześnie oferuje wysoką widoczność i funkcjonalność, których oczekują firmy.



Dzięki zaawansowanej technologii cyfrowego atramentu model EMDX zużywa 0.00 W energii przy wyświetlaniu statycznych obrazów, a podczas zmiany treści wymaga jej znacznie mniej niż tradycyjne ekrany cyfrowe, co prowadzi do istotnych oszczędności kosztów[1]. Lekka konstrukcja ułatwia instalację, a dostępność różnych rozmiarów – 13” (1600 x 1200), 25” (3200 x 1800), 32” QHD (2560 x 1440) oraz 75” 5K (5120 x 2880) w wersji outdoor – pozwala dostosować urządzenie do różnorodnych potrzeb biznesowych.



Color E-Paper wyposażono w akumulator o pojemności 5000 mAh, dwa porty USB-C do ładowania i transferu danych, 8 GB pamięci oraz obsługę Wi-Fi i Bluetooth, zapewniającą rozbudowane możliwości łączności. Do zarządzania wyświetlaczem służy dedykowana aplikacja mobilna, umożliwiająca zdalną obsługę, planowanie harmonogramów działania oraz ustawianie list odtwarzania. Ponadto, platforma Samsung VXT (Visual eXperience Transformation) optymalizuje widoczność treści i pozwala na ich podgląd przed publikacją.



Samsung Color E-Paper posiada obudowę wykonaną w ponad 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a jego opakowanie jest w pełni papierowe. Jest to element ciągłego zaangażowania firmy Samsung w budowanie zrównoważonej przyszłości.





Funkcje AI w SmartThings Pro i Monitorach Interaktywnych

W 2025 roku SmartThings Pro, biznesowa platforma zarządzania Samsung, wprowadza ulepszone funkcje AI i automatyzacji w celu poprawy efektywności operacyjnej. Platforma oferuje funkcję Interactive View, wykorzystującą AI do konwersji rzutów budynków 2D na interaktywne wizualizacje 3D, co ułatwia zarządzanie przestrzenią i urządzeniami. Z kolei, zaawansowane funkcje automatyzacji pozwalają firmom dostosować ustawienia – takie jak moc, głośność i jasność – do warunków otoczenia, np. natężenia światła czy liczby osób w pomieszczeniu. Dzięki SmartThings Pro zarządzanie treściami na ekranach jest płynne i intuicyjne, a dodatkowe zabezpieczenia, w tym moduł szyfrowania CryptoCore (certyfikowany zgodnie z FIPS 140-3), chronią dane uwierzytelniające i połączenia IoT.



Na targach ISE 2025 Samsung zaprezentował także nowy Monitor Interaktywny (model WAFX-P) z systemem Android 15 i funkcjami AI, które usprawniają edukację i współpracę. Nowością jest funkcja Circle to Search, umożliwiająca szybkie wyszukiwanie grafik i tłumaczenie tekstu na ekranie, oraz AI Summary, automatycznie tworząca podsumowania wykładów i spotkań.





115-calowy Smart Signage 4K – nowy wymiar immersyjnych doznań

Samsung Smart Signage 115” 4K (model QHFX) wyznacza nowy standard w kategorii dużych wyświetlaczy, oferując firmom wyjątkowe możliwości angażowania odbiorców i kreowania dynamicznych przestrzeni wizualnych. Nowy QHFX, bazujący na sukcesie wersji 105” QPDX-5K z 2024 roku o formacie 21:9 zoptymalizowanym pod wideokonferencje, oferuje bardziej uniwersalne proporcje 16:9 oraz funkcję Multi-View. Ta ostatnia umożliwia podział ekranu na cztery niezależne okna.



Dzięki eliminacji widocznych krawędzi, typowych dla ścian wideo, ekran zapewnia płynne i immersyjne wrażenia wizualne. Oferuje również rozdzielczość QLED 4K, jasność na poziomie 700 nitów i system operacyjny Tizen OS 8.0. Obsługa SmartThings Pro i Samsung VXT gwarantuje komfortowe zarządzanie treściami, a uchwyt montażowy oraz zgodność z VESA ułatwiają instalację.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG